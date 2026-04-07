中国海南省の新エネ車充電量、1〜3月は約4割増
【新華社海口4月6日】中国の送電大手、中国南方電網傘下で海南省の送電を担う海南電網は1日、今年1〜3月の同省における新エネルギー車充電量が前年同期比約4割増の7億キロワット時を超えたと明らかにした。同省では充電・バッテリー交換施設ネットワークが引き続き高水準で稼働しており、観光や消費、交通などの分野におけるグリーン（環境配慮型）移動を支える重要な基盤となっている。
同省の充電・バッテリー交換施設ネットワーク「一張網」プラットフォームの統計によると、1〜3月の省内の新エネ車充電ステーションにおける充電回数は累計1200万回を超え、1日当たり12万回以上となった。
また、同省では物流・運輸分野での新エネ化も加速している。現在までに、海口市や澄邁（ちょうまい）県、儋州（だんしゅう）市などに大型トラック向け充電・バッテリー交換ステーション13カ所を建設して稼働させており、総設備容量は約3万5千キロワットに達する。主要港の周辺に設けた拠点は同省のコンテナトレーラーの約43％にサービスを提供しており、大型トラックの電動化率は36.1％に上昇した。2025年の大型トラック向け充電・バッテリー交換量は前年比10倍超の急増となり、新エネ大型トラックのエネルギー補給需要が充電量全体の伸びを支える大きな要素となっている。
現時点で「一張網」プラットフォームのユーザー登録数は30万件を超え、充電ステーション5855カ所、バッテリー交換ステーション95カ所が接続されている。（記者/王存福）