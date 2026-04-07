平成にタイムスリップ！「平成恋愛展」が六本木で開催 ポケベルやプリ帳…当時の“エモ青春”を追体験
【女子旅プレス＝2026/04/07】東京・六本木ミュージアムにて、平成の約30年間を彩った恋愛カルチャーを追体験できる「平成恋愛展」が、4月7日（火）〜6月28日（日）まで開催される。ポケベルやガラケー、プリ帳など約3000点のアイテム展示に加え、放課後を再現したカフェも併設する。
【写真】「平成恋愛展」展示＆カフェメニュー
同展では、平成の約30年を「初期・中期・後期」の3つに分け、当時の恋愛にまつわるアイテム約3000点を展示。一部を除きアイテムを手に取って中身を見ることができ、ガラケーを開いて自撮りしたり、細部までデコられたプリ帳の中身をめくったりと、当時の感覚をリアルに体験できる。
さらに、教室での回し手紙や時間内にポケベルの文字を打つ体験、固定電話から恋人に電話をかける体験、伝言板にメッセージを残す体験、実際にノートをデコる体験、ファミレスでだべる体験、TSUTAYAでCDを選ぶ体験など、当時の「恋愛」にまつわる“あるある”を実際に体験できるブースが並ぶ。
展示を堪能した後は、「あの頃の放課後」をテーマにしたショップとカフェへ。ショップには懐かしのキャラクター雑貨やフリューのプリ機が並び、青春時代にタイムスリップしたような感覚に。併設の「みんなの！平成恋愛CAFE」では、クレープやタピオカといった平成の定番メニューを提供している。オリジナルプロフ帳を書き合いながら、シェアサイズのフードをつまむ、平成の青春時代に戻ったかのようなひと時を楽しむことができる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
・開催期間：2026年4月7日（火）〜6月28日（日）※会期中無休
・開館時間：月曜〜木曜10:00-18:00（17:30最終入場）
金曜〜日曜、GW期間（4月25日〜5月10日）10:00〜20:00（19:30最終入場）
・会場：六本木ミュージアム
・アクセス：東京都港区六本木5-6-20
東京メトロ六本木駅より徒歩7分、麻布十番駅より徒歩10分
・価格：一般・大学生 ￥2,200、中高校生 ￥1,800、小学生 ￥1,300
※未就学児無料（保護者同伴に限る）
※障がい者手帳をご提示の方、およびその介添えのための同伴者1名様まで半額
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【写真】「平成恋愛展」展示＆カフェメニュー
◆懐かしアイテムが揃う「平成恋愛展」がスタート
同展では、平成の約30年を「初期・中期・後期」の3つに分け、当時の恋愛にまつわるアイテム約3000点を展示。一部を除きアイテムを手に取って中身を見ることができ、ガラケーを開いて自撮りしたり、細部までデコられたプリ帳の中身をめくったりと、当時の感覚をリアルに体験できる。
さらに、教室での回し手紙や時間内にポケベルの文字を打つ体験、固定電話から恋人に電話をかける体験、伝言板にメッセージを残す体験、実際にノートをデコる体験、ファミレスでだべる体験、TSUTAYAでCDを選ぶ体験など、当時の「恋愛」にまつわる“あるある”を実際に体験できるブースが並ぶ。
◆寄り道気分で盛り上がる「あの頃の放課後」空間
展示を堪能した後は、「あの頃の放課後」をテーマにしたショップとカフェへ。ショップには懐かしのキャラクター雑貨やフリューのプリ機が並び、青春時代にタイムスリップしたような感覚に。併設の「みんなの！平成恋愛CAFE」では、クレープやタピオカといった平成の定番メニューを提供している。オリジナルプロフ帳を書き合いながら、シェアサイズのフードをつまむ、平成の青春時代に戻ったかのようなひと時を楽しむことができる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■「平成恋愛展」
・開催期間：2026年4月7日（火）〜6月28日（日）※会期中無休
・開館時間：月曜〜木曜10:00-18:00（17:30最終入場）
金曜〜日曜、GW期間（4月25日〜5月10日）10:00〜20:00（19:30最終入場）
・会場：六本木ミュージアム
・アクセス：東京都港区六本木5-6-20
東京メトロ六本木駅より徒歩7分、麻布十番駅より徒歩10分
・価格：一般・大学生 ￥2,200、中高校生 ￥1,800、小学生 ￥1,300
※未就学児無料（保護者同伴に限る）
※障がい者手帳をご提示の方、およびその介添えのための同伴者1名様まで半額
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