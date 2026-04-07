【COMBAT ARMORS MAX09 1/72 Scale アビテート T10C ブロックヘッド Xネブラ対応型（再販）】 4月7日 出荷開始 価格：6,270円

マックスファクトリーは、プラモデル「COMBAT ARMORS MAX09 1/72 Scale アビテート T10C ブロックヘッド Xネブラ対応型（再販）」の出荷を4月7日より開始する。価格は6,270円。

テレビアニメ「太陽の牙ダグラム」より「アビテート T10B ブロックヘッド」のバリエーションキット、「アビテート T10C ブロックヘッド Xネブラ対応型」が再登場。T10B型の成型色が特徴的なサンドカラーに変更され、パイロットフィギュアの他、ボーナスパーツとして「ハンク軍曹」、「アーロン伍長」のフィギュアが付属する。

接着剤を使用しないスナップフィットモデルで、各関節部にはポリキャップを使用し、自由なポージングが可能だ。全高は約170mm。

【その他の特長】

・操縦席と機関砲座で構成される副座コクピットを再現。

・頭部先端のサーチライトをクリアパーツで再現。

・武装としてマグランチャーが付属。マグランチャーの両手持ちポーズが可能。

・各種マーキングの再現には水転写式デカールを採用。

ボックスアートはイラストレーター、天神英貴氏による迫力のイラスト！

※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。

【汚し塗装の作例見本】【付属のデカールを使用した未塗装組み立て見本】

(C) SUNRISE

※発売日は流通により前後する場合があります。

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。

