「太陽の牙ダグラム」よりプラモデル「COMBAT ARMORS MAX09 1/72 Scale アビテート T10C ブロックヘッド Xネブラ対応型」再販分が本日出荷開始
【COMBAT ARMORS MAX09 1/72 Scale アビテート T10C ブロックヘッド Xネブラ対応型（再販）】 4月7日 出荷開始 価格：6,270円
【その他の特長】
(C) SUNRISE
マックスファクトリーは、プラモデル「COMBAT ARMORS MAX09 1/72 Scale アビテート T10C ブロックヘッド Xネブラ対応型（再販）」の出荷を4月7日より開始する。価格は6,270円。
テレビアニメ「太陽の牙ダグラム」より「アビテート T10B ブロックヘッド」のバリエーションキット、「アビテート T10C ブロックヘッド Xネブラ対応型」が再登場。T10B型の成型色が特徴的なサンドカラーに変更され、パイロットフィギュアの他、ボーナスパーツとして「ハンク軍曹」、「アーロン伍長」のフィギュアが付属する。
接着剤を使用しないスナップフィットモデルで、各関節部にはポリキャップを使用し、自由なポージングが可能だ。全高は約170mm。
【その他の特長】
・操縦席と機関砲座で構成される副座コクピットを再現。
・頭部先端のサーチライトをクリアパーツで再現。
・武装としてマグランチャーが付属。マグランチャーの両手持ちポーズが可能。
・各種マーキングの再現には水転写式デカールを採用。
ボックスアートはイラストレーター、天神英貴氏による迫力のイラスト！
※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。【汚し塗装の作例見本】 【付属のデカールを使用した未塗装組み立て見本】
(C) SUNRISE
※発売日は流通により前後する場合があります。
※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。