「ビヨンド・ライブラリー・マックス」

Amazonにて、CuteBeeの木製ブックヌックキットがセール価格で販売されている。セール期間は4月20日23時59分まで。

本商品は、細部にまでこだわったミニチュアドールハウスを作ることができるキット。ダストカバーとLEDライトが付いている。また、付属の取扱説明書には、ステップごとの分かりやすい解説が記載されている。

期間中は、米国の私立図書館に着想を得た「ビヨンド・ライブラリー・マックス」や、アイオワ州議事堂法律図書館がテーマの「法学図書館」、「不思議の国のアリス」の第一章「ウサギの穴から」をコンセプトにした「ウサギの穴の下へ 不思議の国のアリス」などが対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

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