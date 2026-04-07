【Amazon：ASUSゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VM」 セール】 セール期間：4月7日0時～4月20日23時59分

Amazonにて、ASUSのゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VM」がセール価格で販売されている。セール期間は4月20日23時59分まで。

本製品は、デザイン・性能・機能のすべてを兼ね備えたゲーミングノートPC。インテル Core 7 プロセッサー 240HとNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載し、高い冷却性能も備えている。さらに本体の薄さはわずか18mm、重さ約1.95kgの軽量・薄型設計となっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64ビット

【カラー】ブラック

【ディスプレイ】16.0型ワイドTFTカラー液晶 、ノングレア、1,920×1,200ドット (144Hz)

【本体サイズ】357.0×250.7×18.0～22.0mm（幅×奥行×高さ）、約1.95kg

【バッテリー駆動】約8.4時間 (動画再生時) /約16.4時間 (アイドル時)

【消費電力】最大約150W

【CPU】インテル Core 7 プロセッサー 240H

【メモリ】32GB DDR5-5600

【スロット】SODIMMスロット×2 (空き×1)

【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU(最大70W)

【ストレージ】512GB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)

【Office】なし