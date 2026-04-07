セリエA 25/26の第31節 レッチェとアタランタの試合が、4月6日22:00にスタディオ・ヴィア・デル・マーレにて行われた。

レッチェはワリド・シェディラ（FW）、ラメック・バンダ（FW）、サディク・フォファナ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはニコラ・クリストビッチ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）、シャルル・デケテラーレ（FW）らが先発に名を連ねた。

29分に試合が動く。アタランタのシャルル・デケテラーレ（FW）のアシストからジョルジオ・スカルビーニ（DF）がゴールを決めてアタランタが先制。

ここで前半が終了。0-1とアタランタがリードしてハーフタイムを迎えた。

レッチェは後半の頭から選手交代。サディク・フォファナ（DF）からオムリ・ガンデルマン（MF）に交代した。

59分アタランタが追加点。シャルル・デケテラーレ（FW）のアシストからニコラ・クリストビッチ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

63分、アタランタは同時に2人を交代。マルテン・デローン（MF）、ニコラ・ザレフスキ（MF）に代わりマリオ・パシャリッチ（MF）、ジャコモ・ラスパドーリ（FW）がピッチに入る。

67分、レッチェは同時に2人を交代。イルベル・ラマダニ（MF）、ダニロ・べイガ（DF）に代わりラッサナ・クリバリ（MF）、コナン・エンドリ（MF）がピッチに入る。

70分、アタランタは同時に2人を交代。ダビデ・ザッパコスタ（DF）、ベラト・ジムシティ（DF）に代わりラウル・ベッラノーバ（DF）、オディロン・コスヌ（DF）がピッチに入る。

73分アタランタが追加点。マリオ・パシャリッチ（MF）のアシストからジャコモ・ラスパドーリ（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アタランタが0-3で勝利した。

なお、アタランタは47分にベラト・ジムシティ（DF）、70分にダビデ・ザッパコスタ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-07 00:00:23 更新