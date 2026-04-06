アーセナルのライス&ガブリエウ&トロサールがトレーニング参加！…サカやティンバーらは欠席
アーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライス、ブラジル代表DFガブリエウ・マガリャンイス、ベルギー代表FWレアンドロ・トロサールがトレーニングに参加した。6日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。
アーセナルは4日、FAカップ準々決勝でサウサンプトン（2部）と対戦し、1−2で敗戦した。7日にはスポルティング（ポルトガル）とのチャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝のファーストレグが控えているが、サウサンプトン戦ではガブリエウが負傷交代したほか、ライスとトロサール、FWブカヨ・サカ、DFユリエン・ティンバー、MFミケル・メリーノ、MFエベレチ・エゼが欠場していた。
プレミアリーグとCLの2冠を目指す中、6日に行われたトレーニングにガブリエウとライス、トロサールが参加。こちらの3名に関してはスポルティング戦で復帰する可能性は高いと見られる。一方でサカとティンバー、メリーノ、エゼの姿は見られず、同試合を欠場する可能性が高まっている。
アーセナルは4日、FAカップ準々決勝でサウサンプトン（2部）と対戦し、1−2で敗戦した。7日にはスポルティング（ポルトガル）とのチャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝のファーストレグが控えているが、サウサンプトン戦ではガブリエウが負傷交代したほか、ライスとトロサール、FWブカヨ・サカ、DFユリエン・ティンバー、MFミケル・メリーノ、MFエベレチ・エゼが欠場していた。
プレミアリーグとCLの2冠を目指す中、6日に行われたトレーニングにガブリエウとライス、トロサールが参加。こちらの3名に関してはスポルティング戦で復帰する可能性は高いと見られる。一方でサカとティンバー、メリーノ、エゼの姿は見られず、同試合を欠場する可能性が高まっている。
【動画】新たなトレーニングに取り組むアーセナルの選手たち
Who knew Arsenal’s bank holiday training session would be based around a pen? 😅✍️ pic.twitter.com/vdpS5JzCpK— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 2026年4月6日