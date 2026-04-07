　7日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比180円高の5万3720円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3413.68円に対しては306.32円高。出来高は6183枚となっている。

　TOPIX先物期近は3674.5ポイントと前日比23ポイント高、TOPIXの現物終値比は29.70ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53720　　　　　+180　　　　6183
日経225mini 　　　　　　 53720　　　　　+185　　　121587
TOPIX先物 　　　　　　　3674.5　　　　　 +23　　　　6203
JPX日経400先物　　　　　 33260　　　　　+180　　　　　83
グロース指数先物　　　　　 719　　　　　　+5　　　　 763
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース