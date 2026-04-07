日経225先物：7日0時＝180円高、5万3720円
7日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比180円高の5万3720円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3413.68円に対しては306.32円高。出来高は6183枚となっている。
TOPIX先物期近は3674.5ポイントと前日比23ポイント高、TOPIXの現物終値比は29.70ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53720 +180 6183
日経225mini 53720 +185 121587
TOPIX先物 3674.5 +23 6203
JPX日経400先物 33260 +180 83
グロース指数先物 719 +5 763
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3674.5ポイントと前日比23ポイント高、TOPIXの現物終値比は29.70ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53720 +180 6183
日経225mini 53720 +185 121587
TOPIX先物 3674.5 +23 6203
JPX日経400先物 33260 +180 83
グロース指数先物 719 +5 763
東証REIT指数先物 売買不成立
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