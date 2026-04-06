初コラボ3型が4月9日発売！Tabio「YANUKコラボソックス」

記事ポイント TabioとYANUKの初コラボソックス3型が2026年4月9日に発売デニムに女性らしさを添えるリブ・シアー・レースの足元提案Ribbed Crew Socksはメンズ展開もそろう1,870円・1,980円のラインアップ TabioとYANUKの初コラボソックス3型が2026年4月9日に発売デニムに女性らしさを添えるリブ・シアー・レースの足元提案Ribbed Crew Socksはメンズ展開もそろう1,870円・1,980円のラインアップ

ソックスブランド「Tabio」とデニムブランド「YANUK」が、初のコラボレーションソックスを2026年4月9日に発売します。

春のデニムスタイルに女性らしいニュアンスを加える3型がそろい、足元から印象を変えられるコレクションです。

Tabio「YANUKコラボソックス」

発売日：2026年4月9日(木)特集ページ公開：2026年4月9日(木)取り扱い先：YANUK SHOP全店舗／YANUK ONLINE STORE／Tabio SHOP(18店舗)／Tabio公式オンラインストア

今回のコラボレーションでは、デニムというカジュアルなアイテムにソックスでやわらかな表情を加えるスタイリングを提案しています。

足元の見せ方で印象を変えられる点が特徴で、リブ、シアー、レースという異なる質感から選べます。

デニムを主役にしながらも、裾からのぞく刺繍や素材感でコーディネートにさりげない変化をつくれる内容です。

Ribbed Crew Socks

Ribbed Crew Socksは、ローファーと合わせたときに足元のバランスが整いやすい一足です。

きちんと厚みのあるリブが足元の隙間を埋め、洒落た印象へ導きます。

カラーはCBR・NAVY・OWHの3色で、配色のYANUKアイコンY刺繍がデニムの裾からさりげなく映えます。

ウィメンズは1,870円、メンズは1,980円で展開され、ペアで楽しめる点も魅力です。

Sheer Loose High Socks

Sheer Loose High Socksは、レディなシアー素材で女性らしさを加えるデザインです。

つややかな質感が足元に奥行きを生み、センシュアルなムードを演出します。

PNK・WHT・BLKの3色がそろい、長めの丈感をたゆませるアレンジも楽しめます。

マニッシュなデニムに軽やかさを添えられるため、足元から印象をやわらげたいときに映える一足です。

Lace High Socks

Lace High Socksは、今シーズンのトレンドモチーフであるレースを全体にあしらったデザインです。

シアーで女らしい表情があり、デニムスタイルに新鮮な雰囲気を加えます。

デニムスカートのボリューム感とヒールシューズの間を華やかにつなぎ、足元の流れを美しく見せます。

価格は3,080円で、存在感のある足元をつくれる一足です。

3型それぞれで質感も見え方も異なり、春のデニムスタイルに合わせた選び分けができます。

カジュアルなデニムに女性らしさを添えられるため、足元からコーディネートの鮮度を高められます。

ウィメンズとメンズを含む展開があり、スタイルに合わせて取り入れやすいコレクションです。

Tabio「YANUKコラボレーションソックス」の紹介でした。

よくある質問

Q. TabioとYANUKのコラボソックスはいつ発売されますか？

A. TabioとYANUKの初コラボレーションソックスは2026年4月9日(木)に発売されます。

Q. どのような種類のソックスがそろっていますか？

A. Ribbed Crew Socks、Sheer Loose High Socks、Lace High Socksの3型がそろっています。

Q. 価格はいくらですか？

A. Ribbed Crew Socksはウィメンズが1,870円、メンズが1,980円、Sheer Loose High Socksは1,870円、Lace High Socksは3,080円です。

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