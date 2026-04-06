累計100万個突破で刷新！「ドットウォッシー」

記事ポイント ペリカン石鹸「ドットウォッシー」が2026年4月にリニューアル発売6種類の泥と天然シルクのWケアで毛穴づまりにアプローチシルク玉2個と専用石けん置き付きで税込880円の3点セット ペリカン石鹸「ドットウォッシー」が2026年4月にリニューアル発売6種類の泥と天然シルクのWケアで毛穴づまりにアプローチシルク玉2個と専用石けん置き付きで税込880円の3点セット

ペリカン石鹸の毛穴汚れケア洗顔石けん「ドットウォッシー」が、2026年4月にリニューアル発売されています。

濃厚泡と天然シルクを組み合わせた3点セットとして生まれ変わり、いちご鼻ケアをより本格的に続けやすい仕様になっています。

「ドットウォッシー」

商品名：ドットウォッシー(.Washy)発売時期：2026年4月価格：800円（税込880円）標準重量：80gセット内容：洗顔石けん、角栓ケア用シルク玉2個、専用石けん置き販売チャネル：ドラッグストア、バラエティーショップなど

2015年の発売以来、累計出荷数100万個以上を誇る「ドットウォッシー」は、毛穴汚れ対策に向き合ってきたロングセラー洗顔石けんです。

今回のリニューアルでは、毛穴の汚れを吸着する濃厚泡と、天然シルクによる物理的なケアを組み合わせた「毛穴づまりケアセット」へ進化しています。

毛穴汚れを落とすだけでなく、洗い上がりの肌を整える成分まで強化されている点も特徴です。

6種類の泥と繭由来ケアで毛穴汚れをすっきり洗浄

ベントナイト、モンモリロナイト、カオリン、パイロフェライト、モロッコ溶岩クレイ、海シルトの6種類の泥成分を配合しています。

泥による吸着洗浄と、繭玉によるやさしいピーリングを掛け合わせることで、頑固な毛穴汚れに立体的にアプローチします。

皮脂汚れ吸着成分の合計配合量は22.27％で、もはや泥パックのような洗顔を目指した処方になっています。

シルク玉を使ったスペシャルケアもセット

セットに含まれる角栓ケア用シルク玉を濡らして指にはめ、石けんをつけて小鼻をくるくると洗う使い方です。

毎日の洗顔に加えて、3日に1度のスペシャルケアを取り入れられる構成が魅力となっています。

天然シルクならではのやさしい使い心地で、洗顔だけでは取り切れない角栓や古い角質を絡め取りやすくしています。

置き場所まで考えたパッケージ設計

パッケージは組み立てることで、そのまま石けん置きと繭玉置きとして使える特殊構造です。

置き場所に困りにくく、最後までドロドロになりにくい衛生的な使い方につながるのも新しさです。

北海道産の和薄荷をブレンドしたアロマティックフローラルの香りも採用され、毛穴ケアの時間を心地よく演出します。

濃厚泡、シルク玉、専用置き場がひとつにまとまり、毛穴磨きを習慣化しやすいセットになっています。

6種類の泥による吸着感と整肌成分の組み合わせで、洗い上がりのなめらかさにも期待が高まります。

毎日の洗顔と定期的なスペシャルケアを1セットで続けられる構成が魅力です。

ペリカン石鹸「ドットウォッシー」の紹介でした。

よくある質問

Q. ドットウォッシーはどんなセット内容ですか？

A. 洗顔石けん80g、角栓ケア用シルク玉2個、専用石けん置きの3点セットです。

Q. ドットウォッシーの特長は何ですか？

A. 6種類の泥による濃厚泡と天然シルクのピーリングを組み合わせ、毛穴づまりにアプローチできる点が特長です。

Q. ドットウォッシーの価格はいくらですか？

A. 価格は800円（税込880円）です。

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