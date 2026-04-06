ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「これって私への挑戦状!?」妻が感じた嫌な予感…夫の同僚がSNSで仕… 「これって私への挑戦状!?」妻が感じた嫌な予感…夫の同僚がSNSで仕掛けてきた！ 「これって私への挑戦状!?」妻が感じた嫌な予感…夫の同僚がSNSで仕掛けてきた！ 2026年4月6日 22時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 夫のSNSについたハートコメント、気になってしまうのは当然ですよね…。しかも語尾に毎回ハートをつけてくる女性が、職場の派遣社員だとわかって。夫は『誰にでもそういう子だから』と軽く流すけれど、美咲さんのモヤモヤは全然消えないのです。このまま見て見ぬふりをしていて、本当に大丈夫なのでしょうか…？>>【まんが】匂わせ女からの挑戦状(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】匂わせ女からの挑戦状 「この宿泊予約は何…？」実家に子どもと帰ったとき夫は何をしてた？ 知りたくなかった夫の嘘が明らかに 「男が育児なんておかしい！赤ちゃんがかわいそう」義母の衝撃発言に絶句…幸せだった育児生活が一変!?