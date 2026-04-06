2026年4月1日、中国のポータルサイト・捜狐に「名探偵コナン」工藤新一の20年間で変化した手のしぐさについて紹介した記事が掲載された。

記事は、「アニメの世界には、時間を超えて影響力を持ち続け、やがて古典となった作品が存在する。『名探偵コナン』はまさにその一つである。1996年の放送開始以来、同作はストーリーで多くの視聴者を引き付けただけでなく、キャラクター造形や細部の演出においても進化を続けてきた。最近、日本テレビで劇場版『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』が再放送されたことをきっかけに、多くのファンの間である興味深い現象が話題となった。工藤新一（くどうしんいち）の手のしぐさが20年間でひそかに変化しているというのだ」と述べた。

そして、「新一定番のセリフ『俺は高校生探偵・工藤新一』は、多くのファンにとっておなじみのものである。それに伴う親指で自分を指すようなしぐさは、原作漫画では当初、親指以外の4本の指がわずかに開いており、まるで『何かを持っている』かのように見えた。この『何か』はパイプをくわえて思索にふけるシャーロック・ホームズの象徴的な姿勢を模したものである。すなわち、この仕草は単なるポーズではなく、探偵としての新一のアイデンティティーを補強する演出であった」と説明した。

また、「アニメ初期においても、このしぐさは比較的忠実に再現されている。第1話では作画こそ簡略化されているものの、指がわずかに開いているニュアンスはしっかり残っていた。しかし時間の経過とともに、この細部に微妙な変化が現れ始める。第1作目の劇場版『名探偵コナン 時計じかけの摩天楼』の時点で、指の開きはやや小さくなっている。この変化はほとんど気づかれないほど微細であった。そして2006年の劇場版『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌』では、このしぐさはもはや『パイプを持つ』ようには見えず、やや不完全な『いいね』のポーズに近い形へと変化している」と言及した。

さらに、「時代が進み、16年の劇場版『名探偵コナン 純黒の悪夢（ナイトメア）』、18年の劇場版『名探偵コナン ゼロの執行人』に至ると、このしぐさは決定的な変化を遂げる。親指以外の4本の指は完全に握り込まれ、シンプルで明確な『いいね』のポーズとして完成するのである。これは進化と呼ぶべきか、あるいは簡略化、もしくは退化と捉えるべきかは議論の余地がある」とした。

その上で、「多くの視聴者は何百話ものエピソードや十数本の劇場版を見てきたにもかかわらず、この変化にほとんど気づいていない。人間の脳は繰り返し提示される『変わらない情報』を背景として処理し、意識から外してしまう傾向がある。このような小さな変化はは、最も見慣れたはずの部分に潜みながら、長い時間をかけて静かに積み重なっていくのである」と論じた。

そして、「こうした細部の変遷こそが『名探偵コナン』という作品が20年にわたり歩んできた時間の厚みを物語っている。それは単なるキャラクター表現の進化にとどまらず、文化や時代の変化の反映でもある。このような細かな変化は『名探偵コナン』の魅力を高めるだけでなく、私たちの日常生活においても、見逃されがちな小さな変化に気付き、考える価値があるのではないかと問い掛けているのだ」と結んだ。（翻訳・編集/岩田）