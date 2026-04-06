お笑いタレント陣内智則（52）が6日放送のTBSのバラエティー番組「テレビ×ミセス」（月曜後9・00、初回は後8・55）に出演。司会のMrs. GREEN APPLEからいじられ、「わしやないかい！」と突っ込む場面があった。

レギュラー放送初回のゲストは歌手の郷ひろみで、ミセスとのコラボを披露。ギターの若井滉斗は「僕、お嫁サンバが好きで、結婚式で歌ってくれたら絶対に最高だなと思うんですよ」と話した。

これにすかさず反応したのは陣内で、「ね、陣内さん」の振りに「歌ってくれたわ！それ、よう出してきたな！」と立ち上がってツッコミ。画面には「陣内 2007年 結婚式 検索」のテロップが表示された。

陣内は「わしやないかい！」と大声を出した後、郷に向かって「あの時は本当にお世話になりました」と頭を下げた。

陣内が2007年5月に女優・藤原紀香と結婚披露宴を行った際、郷ひろみが大勢のサンバ隊を連れて「お嫁サンバ」を熱唱し盛り上げたことがある。

「あの節はすいませんでした、ホントに」と謝る陣内に、郷は「とんでもない」と楽しそうに笑っていた。