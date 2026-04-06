お笑いタレント・横澤夏子が６日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜、前１１・４７）を長女（６）の小学校の入学式のため、番組途中から参加した。同番組は生放送。

同日夜、自身のＳＮＳを更新し、「ぽかぽか、途中参加させていただけて ありがたいあたたかい番組ぽかぽかでした！」と感謝。「三女が生まれたばかり、３歳１歳０歳の三姉妹の時がてんやわんやすぎてなにがなんだか状態だったけど 今年６歳４歳２歳の三姉妹になってさらに変わってきてる！」と実感を込めた。

そして「長女の保育園の毎日が、卒園式で走馬灯となり、走馬灯って勝手に作れるんだと思ったら 毎日が走馬灯すぎるのよー！」「長女をまだ小さいと思ったことなかったけど 入学式で、『小さくて可愛い』って声を聞いて まだ小さいんだと思って泣けてきたのよー！」などと入学式で泣いたことを明かし、ピンクのぴかぴかのランドセルを背負った長女と手を握る写真を添えた。横澤はミントグレーのジレのジャケットに白いボウタイブラウス、黒いパンツにグレージュのパンプス姿。

この投稿には「分かりすぎます」「なっちゃんの気持ち凄く分かります」「分かる〜！」「夏子さんの文章を読んでいるだけで胸がいっぱいで号泣、涙が止まらない」など多くの声が寄せられている。