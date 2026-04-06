バイエルンFWハリー・ケインが練習参加 CLレアル・マドリード戦出場へ…！
バイエルンのイングランド代表FWハリー・ケインが、チャンピオンズリーグ（CL）のレアル・マドリード（スペイン）戦に出場する見通しだという。6日、ドイツメディア『スカイスポーツ』のフロリアン・プレッテンベルク氏が伝えている。
ブンデスリーガ首位に立つバイエルンは7日、敵地『サンティアゴ・ベルナベウ』に乗り込み、レアル・マドリードとのCL・準々決勝のファーストレグに臨む。
一方で、今季のCLで9試合10ゴールという成績を叩き出している現在32歳のケインは、イングランド代表でのトレーニングで足首を負傷し、日本代表との一戦を欠場。4日に行われたブンデスリーガ第28節のフライブルク戦も欠場し、大一番に向けてケインの状態に注目が集まってきた。
プレッテンベルク氏によると、ケインは6日に行われたレアル・マドリード戦を前にしたトレーニングに参加したとのこと。今後特に問題が起きなければ、レアル・マドリード戦に出場する見通しだと伝えている。
ブンデスリーガ首位に立つバイエルンは7日、敵地『サンティアゴ・ベルナベウ』に乗り込み、レアル・マドリードとのCL・準々決勝のファーストレグに臨む。
プレッテンベルク氏によると、ケインは6日に行われたレアル・マドリード戦を前にしたトレーニングに参加したとのこと。今後特に問題が起きなければ、レアル・マドリード戦に出場する見通しだと伝えている。
【動画】“エース”ケインが大一番へトレーニングに参加！
Gute Nachrichten für alle Bayern-Fans! Harry Kane hat das komplette Osterwochenende individuell an der Säbener Straße gearbeitet. Am Abschlusstraining vor dem Champions-League-Kracher bei Real Madrid nahm der Engländer teil. 🙌— Sky Sport (@SkySportDE) 2026年4月6日
Beim FC Bayern herrscht vorsichtiger Optimismus… pic.twitter.com/kOu6y8tyBX