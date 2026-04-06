母を看取って2年、今度は父が全裸で倒れていた…せん妄の父に傷つけられ、実家で一人泣き崩れた日【作者に聞く】

母を看取って2年、今度は父が全裸で倒れていた…せん妄の父に傷つけられ、実家で一人泣き崩れた日【作者に聞く】