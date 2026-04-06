ヨルダン川西岸でイスラエル人の入植者によるパレスチナ人集落への襲撃が激化している。

イスラエルとイランとの軍事衝突の混乱に乗じて、入植者らが土地を収奪しようとしているとの見方がある。（ヨルダン川西岸、福島利之）

西岸の拠点都市ラマッラから約１５キロ・メートル北東のアブー・ファラハ村のオリーブ畑には血痕の付いた石の間にパレスチナの旗が立っていた。ファレア・ハマエルさん（５７）が入植者に銃で殺害された場所だ。

村人たちによると銃や棒で武装した覆面姿の入植者約１００人が３月８日未明、丘に建てられたアウトポスト（前哨基地）から車で到着し、襲撃を始めた。集まった村人に発砲し、ファレアさんと親戚のサーエア・ハマエルさん（２４）を殺害したほか１５人を負傷させた。兵士が撃った催涙弾で、ムハンマド・ムラさん（５５）が死亡した。

入植者は毎晩のように村に侵入し、オリーブの木を引き抜き、家や車に放火するという。村では時折、イランからのミサイル飛来を告げる警報が鳴り響くが、現場近くに妻と子供５人で住む建設作業員アブドルラヒーム・ラジーブさん（４３）は「ミサイルよりも入植者の襲撃が怖くて夜も眠れない」と語った。

西岸北東部ディール・アルハタブ村では３月２２日夕、数百人の入植者が来襲し、家２軒と車９台を全焼させ、１４人を負傷させた。家の壁にはヘブライ語で「復讐（ふくしゅう）」と書かれていた。前日に入植者の車がパレスチナ人の車と衝突し、１８歳の入植者少年が死亡した事故への報復とみられる。

放火で家が全焼した大学教員ブルハーン・オマルさん（５９）は「入植者の狙いは暴力でパレスチナ人を追い出すことだ。我々は決して土地を去らない」と話した。自治政府によると２〜３月でパレスチナ集落への襲撃は計９４０回に上り、９人が殺害され、４４人が負傷した。

イスラエル軍のエヤル・ザミール参謀総長は３月１８日、「戦争の中で軍に損害をもたらす」と入植者を非難する声明を出した。しかし、入植者は訴追されることもなく暴力は止まらない。ディール・アルハタブ村を訪れた自治政府ナブルス県のガッサーン・ダグラス知事は「パレスチナ人こそが土地の所有者だ。よそ者の入植者に抵抗を続ける」と本紙に語った。