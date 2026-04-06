プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第1節 クラブ・ブリュージュとアンデルレヒトの試合が、4月6日20:30にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。

クラブ・ブリュージュはカルロス・ボルジェス（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、ハンス・ファナケン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンデルレヒトはアドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）、ミハイロ・チェトコビッチ（FW）、トルガン・アザール（MF）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。クラブ・ブリュージュのジョアカン・セイ（DF）のアシストからカイリアニ・サブ（DF）がゴールを決めてクラブ・ブリュージュが先制。

さらに29分クラブ・ブリュージュが追加点。クリストス・ツォリス（FW）のアシストからアレクサンダル・スタンコビッチ（DF）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

さらに37分クラブ・ブリュージュが追加点。ニコロ・トレソルディ（FW）のアシストからクリストス・ツォリス（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで前半が終了。3-0とクラブ・ブリュージュがリードしてハーフタイムを迎えた。

アンデルレヒトは後半の頭から選手交代。アドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）からマリオ・ストロイケンス（MF）に交代した。

55分、アンデルレヒトのトルガン・アザール（MF）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

64分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。ニコロ・トレソルディ（FW）からロメオ・フェルマント（FW）に交代した。

70分、アンデルレヒトが選手交代を行う。トリスタン・ドグレフ（MF）からNga Kana to Joshua Williame（MF）に交代した。

75分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。アレクサンダル・スタンコビッチ（DF）からウーゴ・ベトレセン（MF）に交代した。

82分、アンデルレヒトが選手交代を行う。ルートビッヒ・アウグスティンソン（DF）からコバ・ダコスタ（FW）に交代した。

87分、クラブ・ブリュージュは同時に3人を交代。ジョアカン・セイ（DF）、カイリアニ・サブ（DF）、カルロス・ボルジェス（FW）に代わりビョーン・メイヤー（DF）、ウーゴ・シケ（DF）、シャンドレ・キャンベル（FW）がピッチに入る。

88分、アンデルレヒトが選手交代を行う。ナタン・デカト（MF）からヤリ・フェルスハーレン（MF）に交代した。

後半終了間際の90+1分、アンデルレヒトのヤリ・フェルスハーレン（MF）のアシストからミハイロ・チェトコビッチ（FW）がゴールを決めて3-2と1点差に迫る。

しかし、90+4分クラブ・ブリュージュに貴重な追加点が入る。クリストス・ツォリス（FW）のアシストからロメオ・フェルマント（FW）がゴールを決めて4-2。2点差に広げる。

そのまま試合終了。クラブ・ブリュージュが4-2で勝利した。

なお、クラブ・ブリュージュは45+1分にアレクサンダル・スタンコビッチ（DF）、74分にクリストス・ツォリス（FW）に、またアンデルレヒトは50分にエンリック・ヤンサナ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-06 22:30:30 更新