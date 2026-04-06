Ado「ビバリウム」「アイ・アイ・ア」をテレビ初披露 『CDTVライブ！ライブ！』4月20日放送
4月20日19時から生放送される『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）より、Ado、アイナ・ジ・エンド、timeleszほか出演アーティストと歌唱曲が発表された。
【写真】Ado自伝的小説『ビバリウム Adoと私』書影
Adoはテレビ初披露で自身初の“実写MV”が話題の「ビバリウム」、最新曲「アイ・アイ・ア」、さらに人気曲「踊」の3曲をすべてフルサイズで歌唱する。
アイナ・ジ・エンドは国民的アニメの主題歌「ルミナス - Luminous」、DA PUMPは1995年に発売されたm.c.A・Tの名曲「SUPER HAPPY」を約30年の時を経てリメイク・カバーした最新曲「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」をフルサイズでテレビ初披露する。
timeleszは、ダンスがかわいすぎると大注目の最新曲「GOOD TOGETHER」と、テレビ初披露の「4分間だけ時間をください」を披露。櫻坂46は二期生の藤吉夏鈴がセンターを務める最新曲「The growing up train」、INIは池崎理人が作詞に参加した「All 4 U」、＆TEAMはエネルギッシュでワイルドなダンスナンバー「We on Fire」、TWSは日本のテレビ初披露となる「OVERDRIVE」を、それぞれフルサイズでパフォーマンスする。
Little Glee Monsterは、堤真一主演の日曜劇場『GIFT』（4月12日放送開始）の挿入歌「一輪」をフルサイズでテレビ初披露。エネルギッシュにドラマを彩る歌声に注目だ。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
INI「All 4 U」
アイナ・ジ・エンド「ルミナス - Luminous」
Ado「ビバリウム」「アイ・アイ・ア」「踊」
＆TEAM「We on Fire」
櫻坂46「The growing up train」
timelesz「GOOD TOGETHER」「4分間だけ時間をください」
DA PUMP「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」
TWS「OVERDRIVE」
Little Glee Monster「一輪」
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて4月20日19時放送。
【写真】Ado自伝的小説『ビバリウム Adoと私』書影
Adoはテレビ初披露で自身初の“実写MV”が話題の「ビバリウム」、最新曲「アイ・アイ・ア」、さらに人気曲「踊」の3曲をすべてフルサイズで歌唱する。
アイナ・ジ・エンドは国民的アニメの主題歌「ルミナス - Luminous」、DA PUMPは1995年に発売されたm.c.A・Tの名曲「SUPER HAPPY」を約30年の時を経てリメイク・カバーした最新曲「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」をフルサイズでテレビ初披露する。
Little Glee Monsterは、堤真一主演の日曜劇場『GIFT』（4月12日放送開始）の挿入歌「一輪」をフルサイズでテレビ初披露。エネルギッシュにドラマを彩る歌声に注目だ。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
INI「All 4 U」
アイナ・ジ・エンド「ルミナス - Luminous」
Ado「ビバリウム」「アイ・アイ・ア」「踊」
＆TEAM「We on Fire」
櫻坂46「The growing up train」
timelesz「GOOD TOGETHER」「4分間だけ時間をください」
DA PUMP「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」
TWS「OVERDRIVE」
Little Glee Monster「一輪」
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて4月20日19時放送。