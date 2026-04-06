『テレビ×ミセス』オフショット公開、“体を張った”バラエティ企画続々にXトレンド1位「もう最高！」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）がMCを務めるTBS系の冠番組『テレビ×ミセス』初回が、きょう6日に放送。放送直後からXでトレンド1位となる注目を集めるなか、大森が自身のインスタグラムを更新し、番組のオフショットを公開した。
【写真】全力で“テレビ”を楽しむミセス3人、オフショット
本番組はミセスの3人が、さまざまな人やモノと本気で“コラボ”するコラボバラエティ番組。豪華アーティストとの極上の名曲コラボのほか、ミセスがテレビを通じて、日本中を明るくするために駆け回る規格外のエンターテインメントとなる。
初回放送では、特番の時から出演しておりミセスと親交のある陣内智則、渋谷凪咲、前回ミセスとのコラボコントが大きな話題を呼んだチョコレートプラネットの2人も登場。記念すべきレギュラー初回のゲストアーティストとして、郷ひろみが登場し、ミセスとのコラボで名曲「GOLDFINGER'99」を歌唱し、圧巻のパフォーマンスを披露した。
また、ジャージ＆ヘルメット姿で体を張ったバラエティ企画にも挑戦。さらに、若井によるミニコント「若井つり堀」なる企画もはじまり、ミセスと交流がある大物ゲストがこのためだけに登場。
さらにメンバーの誰かが「逆バンジー」に挑戦するはめになるなど、盛りだくさんの内容。SNSでは「もう最高！」「大爆笑！止まりませんでした」「よかったー！」など歓喜のコメントが続々と寄せられた。
なお放送はTVerで、13日月曜午後8時54分まで配信中。
【写真】全力で“テレビ”を楽しむミセス3人、オフショット
本番組はミセスの3人が、さまざまな人やモノと本気で“コラボ”するコラボバラエティ番組。豪華アーティストとの極上の名曲コラボのほか、ミセスがテレビを通じて、日本中を明るくするために駆け回る規格外のエンターテインメントとなる。
また、ジャージ＆ヘルメット姿で体を張ったバラエティ企画にも挑戦。さらに、若井によるミニコント「若井つり堀」なる企画もはじまり、ミセスと交流がある大物ゲストがこのためだけに登場。
さらにメンバーの誰かが「逆バンジー」に挑戦するはめになるなど、盛りだくさんの内容。SNSでは「もう最高！」「大爆笑！止まりませんでした」「よかったー！」など歓喜のコメントが続々と寄せられた。
なお放送はTVerで、13日月曜午後8時54分まで配信中。