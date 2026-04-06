5人組アイドルユニット・超ときめき♡宣伝部が4日、北海道日本ハムファイターズの本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOでスペシャルライブを開催しました。

■超ときめき♡宣伝部と北海道日本ハムファイターズのつながり

北海道日本ハムファイターズと縁がある超ときめき♡宣伝部。2025年7月に開催された《ファイターズかわいいシリーズ》というイベントで、日本ハムのオフィシャルチアチーム・ファイターズガールがエスコンフィールドHOKKAIDOにて超ときめき♡宣伝部の『超最強』のダンスパフォーマンスを披露。この曲が多くのファイターズファンに親しまれました。

さらに、去年10月6日から11月24日まで『エスコンときめき大使』としてファイターズファンの推し活を応援・宣伝した経緯もあり、今回のイベントに出演しました。

メンバーはファーストピッチや試合中イニング間に行われるきつねダンスに参加。

試合終了後に行われたスペシャルライブでは、5人体制となって初めて観客の前でパフォーマンス。人気曲『最上級にかわいいの！』や新曲『どりーむじゃんぼ！』をライブ初披露。また、日ハムファンに親しまれている『超最強』など全7曲で観客を盛り上げました。