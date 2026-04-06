2025年12月に77歳で亡くなった脚本家の内館牧子さんをしのぶ『内館牧子の想い出を語る会』が5日に行われ、元プロレスラーの武藤敬司さん（63）が、報道陣の前で内館さんへの思いを語りました。

■『内館牧子の想い出を語る会』

5日都内で行われた『内館牧子の想い出を語る会』。祭壇には約2500本の花が添えられ、内館さんの写真が3枚展示されました。

式典には伊東四朗さんや、石田ひかりさんなど約170人が参列し、元プロレスラーの武藤敬司さんは、報道陣の囲み取材に応じ、内館さんのヒット作の制作秘話を明かしました。

■武藤敬司 内館牧子さんとの思い出

武藤さんは献花の際に、「3年前、東京ドームで引退したときにコメントをいただいて、そのお礼を言ってきました」と語り、「俺にとってすごく優しい人でした、色んな作品を出していて、読んでいる人たちを元気にさせてくれる作品を作っているところはプロレスと共通しているなと思っています」と語りました。

また内館さんとの「一番印象深い思い出」を聞かれた武藤さんは、アントニオ猪木さんと現役の時に戦ったときのエピソードを振り返りました。“ファンのハート”をつかむことができない中で試合後、武藤さんは“思い出と戦っても勝てない”というコメントを残したといいます。

その後「内館さんから俺の所に連絡がきて『“思い出と戦っても勝てない”という言葉を私にくれないですか』と内館さんが言って、どうぞどうぞと言ってできた作品が小説『終わった人』、映画になってすごく光栄なことだなと思いながら、それが良かったなというふうに思っています」とヒット作『終わった人』の裏話を明かしました。

最後に報道陣から「もう一度会えるなら、どんなことをしたいか」と聞かれると「一緒に食事をしながら酒を飲みたかったですね、ああでもないこうでもない世間話をしたかった」と話しました。