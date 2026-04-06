4月6日 公開

グッドスマイルレーシングは、「レーシングミク KYOJO 2026Ver.」のイラストをお披露目した。

本イラストは、TKRIとグッドスマイルレーシングが協力し、女性限定のカーレース「KYOJO CUP（競争女子）」に出場する際に用いられるイラスト。出場するレーシングカーに描かれるほか、グッズやフィギュアなどが展開される。

今回2026年のイラストがお披露目となり、イラストやデザインはイラストレーターのトリダモノ氏が担当している。なお今回はレーシングスーツ姿ではなく、ワンピースを着た可愛らしいレーシングミクとなっている。

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