「初音ミク レーシングプロジェクト」専用キャラクター「レーシングミク KYOJO 2026Ver.」がお披露目！トリダモノ氏がデザインとイラストを担当
4月6日 公開
グッドスマイルレーシングは、「レーシングミク KYOJO 2026Ver.」のイラストをお披露目した。
本イラストは、TKRIとグッドスマイルレーシングが協力し、女性限定のカーレース「KYOJO CUP（競争女子）」に出場する際に用いられるイラスト。出場するレーシングカーに描かれるほか、グッズやフィギュアなどが展開される。
今回2026年のイラストがお披露目となり、イラストやデザインはイラストレーターのトリダモノ氏が担当している。なお今回はレーシングスーツ姿ではなく、ワンピースを着た可愛らしいレーシングミクとなっている。
「初音ミク レーシングプロジェクト」専用キャラクター- TKRI with GOODSMILE RACING (@tkri_project) April 6, 2026
「レーシングミク KYOJO 2026Ver.」をお披露目✨
トリダモノ（@toridamono）さん描きおろしです！
(み) #fightgsr #KYOJO #KYOJOVITA #レーシングミク #初音ミク pic.twitter.com/mTZ8UlpKcS
(C)トリダモノ / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト