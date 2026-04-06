アイドルグループ「ハロー！プロジェクト」のガールズバンド「ＬｏＶｅｎｄｏЯ（ラベンダー）」の元ボーカルでタレント、釣り人、ＹｏｕＴｕｂｅｒの「おかまり」こと岡田万里奈が６日、自身のインスタグラムを更新。２０２４年に結婚した俳優・外山将平との離婚を発表した。

岡田は子供を抱き上げた写真をアップすると「いつも応援してくださっている皆さまへ 私事ではありますが、このたび離婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。「たくさん話し合いを重ねた結果、それぞれの人生を前向きに歩んでいくという形になりました。家族として過ごした時間や経験は、かけがえのない時間です。これまで私たち家族を温かく応援してくださった皆さまには、心より感謝しております。本当にありがとうございました」と経緯を説明するとともに周囲への感謝をつづった。「また、釣りや日々の暮らしなど、好きなことを変わらず発信していきますので、今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いいたします」とあいさつした。

さらに「イベント等で私たち夫婦のことに触れてくださった皆さまへ」と続け、「イベント時点では離婚についてお伝えしていなかったため、これまで通りにお話ししてしまいましたが、結果的に事実と異なる形となってしまったこと、本当に申し訳ありません。当時はまだご報告のタイミングではなかったこともあり、そのような対応となってしまいましたこと、ご理解いただけますと幸いです。今後とも前向きに頑張っていきますので温かく見守っていただけたら嬉しいです」と記し、投稿を締めた。

岡田は２４年、自身のＳＮＳで外山との結婚と第一子妊娠を公表していた。