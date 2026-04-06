2025年12月17日に77歳で亡くなった脚本家・内館牧子さんをしのぶ『内館牧子の想い出を語る会』が5日に行われ、漫画家の黒鉄ヒロシさんが報道陣に向け、内館さんとの思い出を語りました。



■「才能がものすごい人だった」

『内館牧子の想い出を語る会』に参列した黒鉄さんは囲み取材に応じ、内館さんとの関係について聞かれると「長かったですね、私事ですけど大学の後輩なんですよ」と親近感のある人だったと明かしました。

さらに内館さんの人柄について「才能がものすごい人だったので、残念ですねこの早さは」と早すぎる別れを惜しみました。

また、記者から“印象に残っているエピソード”を聞かれると、内館さんが脚本を手がけたテレビドラマ『白虎隊』について明かしました。

「彼女が、あそこにシナリオがあったけど『白虎隊』をなさった時に、『アイデアある？』って聞かれて博物館のシーンから始めたらいいんじゃないの？って言ったら、そのまま使ってくれてビックリして、おちゃめなところもあるしね。広く知識を集めるというか、とにかく才能のある人でしたからね、残念ね」と思い出を振り返りました。

■脚本家・内館牧子さん

内館さんは、脚本家として連続テレビ小説『ひらり』、小説家としては映画化もされた『終わった人』など話題作を手がけてきました。多くの作品を世に送り届け、2025年12月に急性左心不全のため、77歳で亡くなりました。

会場には、俳優・伊東四朗さんや石田ひかりさんら親交のあった著名人が参列。祭壇には約2500本の花と3枚の遺影が展示され、約170人が最後の別れを惜しみました。