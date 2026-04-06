4月5日、新潟県の弥彦山山頂につながる弥彦山スカイラインを走っていた車が釘を踏み、タイヤがパンクする被害が相次ぎました。これを受け、弥彦山スカイラインは一時通行止めに。警察が道路上に釘が落ちていた原因を調べています。

こちらは4月5日、弥彦山スカイラインを走ったという車のタイヤ。



前輪は空気が抜けてしまったのでしょうか…後輪と比べ、地面と接する部分がやや潰れているように見えます。





【被害に遭った人】「間瀬の方向に降りていったのが（午前）11時くらい。下りたところで1本釘が刺さっていた」パンクの原因は釘でした。【齋藤正昂アナウンサー】「山頂へとつながる弥彦山スカイライン。冬季の通行止めが解除されたばかりのこちらで『車のタイヤがパンクした』という通報が警察に相次いだといいます」5日午前9時すぎ「タイヤに釘のようなものが刺さってパンクした」と弥彦山スカイラインの新潟市西蒲区側の間瀬ゲートと山頂駐車場の間を走っていた車のドライバーから警察に複数の通報がありました。警察は午前11時ごろから約1時間にわたり、間瀬ゲート～山頂駐車場間を通行止めにして道路上を確認しましたが、落下物などの異常は確認されず。ただ、警察が把握しているだけでも7台の車でタイヤがパンクする被害があったといいます。ケガをした人はいませんでした。【被害に遭った人】「（Q.道路の異変に気付いた？）そのときは特になかった。上でそういう話があったので、下りるとき気にしてみたが、そういうのは見えなかった。タイヤを新しくしてあまり経っていなかったので残念」ふもとの弥彦公園では桜が見頃を迎え、暖かい陽気に誘われ、多くの観光客でにぎわう中、発生した今回の事態。【弥彦山スカイラインを利用する人】「桜が満開だし、いいかなと思って妻と来た。山の途中でパンクしても、いま乗っている車はスペアタイヤを積んでいないから大変かなと思う」【弥彦山スカイラインを利用する人】「どうしようかなと一瞬迷ったが、まあ行ってみようかと。たぶん、道路をきれいにしてくれているんじゃないかなと思って。とりあえず無事に上ってきた。ちょっと不安と言えば不安」いったい、なぜ釘によるパンクが相次いだのか…。警察は釘について、走行車両から落下した可能性のほか、何者かが故意に放置した可能性も含めて捜査しています。