東日本大震災から15年の節目に福島県を訪問中の天皇ご一家は、福島第一原発のある双葉町を初めて訪れ、被災者と懇談されました。

天皇皇后両陛下と愛子さまは、6日午後、双葉町の「東日本大震災・原子力災害伝承館」を訪れ、海の方向に向かい犠牲者に白い花を手向け、深々と頭を下げられました。

このあたりは津波で高さ4メートルまで浸水したという説明に、愛子さまが「4メートルの高さまで」とつぶやくなど、ご一家は津波の被害を実感された様子でした。

その後、被災者3人と懇談し、双葉町町民の心のより所である神社を再建し、伝承館で「語り部」として活動する郄倉伊助さんには、両陛下は「震災の時は大変でしたね」「震災当時お辛かったでしょう」とねぎらわれました。

また震災前に母親が営んでいたファストフード店を復活させた山本敦子さんとの懇談では、愛子さまが「おすすめのメニューはなんですか」と質問し、山本さんが「スペシャルカツサンドですね。次の夢は天皇陛下に食べていただくことを胸にがんばります」と答えると、陛下がお腹をさするしぐさを見せられるなど、終始和やかな様子でした。

7日は富岡町などを訪問されます。