2001年3月31日に開業したユニバーサル・スタジオ・ジャパンが今年で25周年を迎えました。これまでその人気を支えてきたのは、ゲストに快適に過ごしてもらうために活動するクルーの存在です。その中で、“おもてなしのプロ”と呼ばれる『パーク・コンシェルジュ』として6年働く青野瀬莉奈さんを取材しました。

『パーク・コンシェルジュ』とは、約1万5000人ほどいるクルーの中で、毎年行われる選抜試験（筆記・面接）で合格したメンバーで構成されています。具体的な人数は明かされていませんが、全体のクルーで約1%しかいないそうです。来場したゲストからの相談だけでなく、自ら積極的に声かけ、効率の良いパークの周り方のアドバイスや写真撮影のお手伝いなどを行っています。

■魅力は「出会いに行くことができる」

――どうしたら『パーク・コンシェルジュ』になれるのですか？

年に一度、オーディションがありまして、手を挙げたクルーの中から筆記試験や面接試験を終えて、合格したメンバーがその年の『パーク・コンシェルジュ』メンバーとなります。面接試験はゲスト対応のやり取りであったり、その年によって様々な試験が行われています。

――『パーク・コンシェルジュ』になろうと思ったきっかけは何ですか？

『パーク・コンシェルジュ』だと決められた日にこの赤い服を着用して、パーク内のすべてを歩いて、様々なゲストに自分から出会いに行くことができるっていうところに魅力を感じ、今日パークに来られているゲストはどういうゲストがいらっしゃるのかっていうのを自分から出会いに行きたいっていうのがきっかけです。

■ポイントは「共感できるか」

――『パーク・コンシェルジュ』に必要なことは何ですか？

お困りごとであったり、すぐにお答えができるように、パークの公式サイトとか載っている内容などをしっかりと頭に入れて、アトラクションだと身長制限だったり、何分間の乗車時間などであったり、あるいは物販の販売場所であったり、お手洗いの場所などの数など、様々なゲストのニーズにお答えができるように勉強をしています。

――活動するうえで心がけていることはありますか？

いかに目の前の方の気持ちに自分もしっかりとなって共感できるかっていうところを特に大切にしています。

■大切なことは「自分も同じ気持ちになる」

青野さんの仕事に密着すると、出会ったのは家族とともにUSJに遊びに来た子ども。この日は誕生日だったそうですが、パークでメガネを落としてしまい落ち込んでいると知った青野さんは、即座にバースデーソングを歌うなど励ます対応を見せました。

――青野さんがゲストと向き合う際に大切にしていることは何ですか？

目の前の方がどういう気持ちだとか、お連れ様はどういう気持ちとか、その方一人一人の思いやストーリーが違うからこそ、そこにしっかりと“自分も同じ気持ちになる”っていうことをチャレンジしてみると、今自分がその目の前の方にできる、全力で何かできることが見つかるのではないかなと思って挑戦し続けています。