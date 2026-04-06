もう待たなくても大丈夫！「固いアボカド」を早く食べ頃にする裏ワザ

アボカドを早く食べ頃に！

サラダやおつまみに重宝するアボカド。早く使いたいけれど、食べ頃までまだまだ時間がかかりそうな時ありますよね。もちろんそのまま待っても熟成は進みますが、ひと工夫をして保存をすることで早く食べ頃にすることができるんだとか！熟成を待つ時間が短縮できたら嬉しいですよね。

アルミ箔でお手軽に

りんごパワーで追熟！

ガスの力で熟成を早く！

アボカドをはじめとする果物を早く熟成させるには、エチレンガスがポイントになってきます。エチレンガスは果物や野菜から自然に発生するガスで、果物の成熟を早めるはたらきがあります。例えば、バナナは青いまま輸入され、エチレンガスで追熟して黄色くしてから出荷されているんですよ。

この方法を応用することで、アボカドを早く食べ頃にすることができます。やり方はアルミ箔などを使ってアボカドから出るエチレンガスを閉じ込めたり、りんごなどエチレンガスを発生させる果物と一緒に保管したりするだけ！とってもお手軽ですね。アボガドを早く食べたい！そんな時にぜひ試してみてくださいね。（TEXT：永吉みねこ）

※ メイン写真はこちらの記事をイメージして選定させていただきました



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