横浜市を舞台に３日から行われた都市型フェス「ＣＥＮＴＲＡＬ ＭＵＳＩＣ ＆ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２６」が５日、閉幕した。

Ｋアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫など「音楽の街・横浜」を代表する各場所で開催された祭典。今年は初開催だった昨年より１万人増となる３日間で計約９万人を動員した。

開幕となる３日はメインステージのＫアリーナ横浜で乃木坂４６、＝ＬＯＶＥ、モーニング娘。’２６、ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲの豪華４組が集結するアイドルフェス。満員となる２万人のアイドルファンが、「坂道シリーズ」「ハロー！プロジェクト」らそれぞれの長女グループの“競演”を満喫した。

２日目となる４日はＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ、結束バンド、ａｍａｚａｒａｓｈｉ、凛として時雨らによるバンドステージ。上質な音楽を届け、ファンを魅了した。

最終日となる５日は、昨年大ブレイクしたガールズグループ「ＨＡＮＡ」と、そのプロデューサーを務める歌手・ちゃんみなが登場。今年に入ってからも勢いを維持している２組らによるパフォーマンスで、会場は熱気に包まれたまま幕を閉じた。