去年12月、急性左心不全のため、77歳で亡くなった、脚本家の内館牧子さんのお別れの会が営まれ、参列者が思い出を語りました。

5日に営まれたお別れの会には、俳優の伊東四朗さん（88）をはじめ、富田靖子さん（57）や、歌手の五木ひろしさん（78）、舟木一夫さん（81）、元プロレスラーの武藤敬司さん（63）、小橋建太さん（59）といった各界から約170人が参列しました。

祭壇は、黄色や赤色を取り入れたおよそ2500本の花々で彩られました。

内館さんが手がけた数々の作品に出演した、伊東さんと三田佳子さん（84）は、その人柄について…。

内館さんが手がけた数々の作品に出演した、伊東さんと三田佳子さん（84）は、その人柄について…。

伊東さん、「これほどお世話になった人はちょっといないんじゃないですかね。直接お話をしてくれる人だったんで、今後はいないんじゃないですかね、こういう方は」と語りました。

また三田さんは、「ちゃきちゃきでポンポン物を言ってくる方かなと思ったら、実際にご飯食べたりお話ししたり色んなことをすると、すごくかわいらしくてシャイで声も小さくて。さみしいさみしい、本当にさみしいと思いました」と話しました。

そして、ドラマ『ひらり』で、ヒロインを演じた石田ひかりさん（53）も、「お別れは本当に思っていたより早く訪れてしまいましたが、もちろんさみしさはありますが、本当にエネルギッシュに駆け抜けられた77年間だったのでないかというふうに感じておりました」と内館さんとの別れを惜しみました。

（4月6日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）