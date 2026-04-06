Little Glee Monsterアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』OPテーマ「Pages」MV公開

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Little Glee Monsterの新曲「Pages」のMVが公開された。

■現体制で初となるワンカットのMV

新曲「Pages」は、彼女たちの真骨頂である力強い歌声と美しいハーモニーがふんだんに盛り込まれた明るくリトグリらしい楽曲。MVは、現体制で初となるワンカットの映像となった。

また「Pages」は、放送中のTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』のオープニングテーマに起用されている。

同作品は、魔力を持つ貴族が支配する“エーレンフェスト”という街にて、書物なき世界で本作りに奮闘する主人公マインの物語。彼女はその身に宿す強大な魔力を狙い様々な陰謀が忍び寄るなか、大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿が描かれている。

シリーズ累計1,300万部を超えるビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～』（TOブックス刊）を原作とした作品である。

■リリース情報

2026.04.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Pages」

2026.04.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「一輪」

■関連リンク

TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』番組サイト

https://booklove-anime.jp/

Little Glee Monster OFFICIAL SITE

https://www.littlegleemonster.com/