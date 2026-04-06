　6日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比240円高の5万3780円と急伸。日経平均株価の現物終値5万3413.68円に対しては366.32円高。出来高は4153枚となっている。

　TOPIX先物期近は3669ポイントと前日比17.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は24.20ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53780　　　　　+240　　　　4153
日経225mini 　　　　　　 53775　　　　　+240　　　 70542
TOPIX先物 　　　　　　　　3669　　　　 +17.5　　　　3866
JPX日経400先物　　　　　 33175　　　　　 +95　　　　　35
グロース指数先物　　　　　 718　　　　　　+4　　　　 444
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース