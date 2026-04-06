日経225先物：6日22時＝240円高、5万3780円
6日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比240円高の5万3780円と急伸。日経平均株価の現物終値5万3413.68円に対しては366.32円高。出来高は4153枚となっている。
TOPIX先物期近は3669ポイントと前日比17.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は24.20ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53780 +240 4153
日経225mini 53775 +240 70542
TOPIX先物 3669 +17.5 3866
JPX日経400先物 33175 +95 35
グロース指数先物 718 +4 444
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3669ポイントと前日比17.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は24.20ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53780 +240 4153
日経225mini 53775 +240 70542
TOPIX先物 3669 +17.5 3866
JPX日経400先物 33175 +95 35
グロース指数先物 718 +4 444
東証REIT指数先物 売買不成立
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