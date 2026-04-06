6人組グループ・SixTONESが、3年連続で日本テレビ系番組『高校生クイズ2026』のパーソナリティーを務めることが発表されました。

メンバーの田中樹さん（30）は、「高校生の思い出作りはもちろん、僕たちもいい夏を過ごせたらなと思っています」と話しました。

SixTONESのメンバー6人と、チョコレートプラネット（長田庄平さん（46）、松尾駿さん（43））、そして佐藤栞里さん（35）がパーソナリティーを担当する『高校生クイズ2026』。今年も全国の高校生たちが3人1組となってクイズ日本一を競います。

クイズ番組の見どころのひとつが“解答時の緊張感”。実はメンバーの郄地優吾さんにも最近、緊張したことがあったそうで…。

郄地：保険適用外の病院に行ったんですよ。その時のお会計に緊張しましたね。“どれぐらいいくんだろう、これ”。そんな大したことやってないからそんなもんだよなと思ったら、ギリ許容範囲内だったんで大丈夫でした

田中：彼の許容範囲内がどこまでなのかっていうところですよね

郄地：3割負担のありがたみですね

参加者は、現在エントリーを受け付けていて、6月7日にオンラインで大予選会が行われるということです。

京本大我：みなさんのエントリー

全員：お待ちしています

ジェシー：トリトリ、エントリー！

（4月6日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）