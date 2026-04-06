【明治安田J1百年構想リーグ】名古屋グランパス 3−0 セレッソ大阪（4月4日／豊田スタジアム）

【映像】VARで見抜かれたシミュレーション（実際の画面も）

PK疑惑に潜んでいたシミュレーションを、VARが見逃さなかった。納得のいくジャッジとして、ファンからは称賛の声も上がった。

4月4日に明治安田J1百年構想リーグの第9節が行われ、名古屋グランパスとセレッソ大阪が対戦。試合はホームの名古屋が鋭いカウンターから3ゴールを奪い、試合を優位に進める中、終了間際も追加点を狙いに行く。すると、90+5分にカウンターからC大阪ボックス内で際どいシーンが生まれた。

名古屋MF木村勇大が、力強いドリブルでボックス内に進入し、C大阪のDFディオン・クールズも吹き飛ばして最深部に入り込む。すると、弾き飛ばしたクールズが伸ばした足と接触してボックス内で転倒。すぐさまホイッスルが鳴り、名古屋のPKが宣告された。

スタジアムがエキサイトする中、クールズは涼しい顔で手を上げ、体育座りで主審を見つめる。木村はPK判定に確信を持ち、ボールを拾い上げるが、クールズは首を横に振り納得のいかない様子で抗議を続けた。

実況・寺西裕一氏は「倒れ込んでその足が掛かってしまった」と伝えたが、木村のPKで試合は再開されない。VARがファウルがあったかどうか、つまり名古屋のPKが正しいかどうかを確認していたのだ。

主審はOFR（オンフィールドレビュー）で当該シーンを入念に確認。解説・阿部翔平氏は「（クールズは）最初に足を伸ばして、最後に引いていたので。引いたところに（木村の足が）引っかかったかどうかですよね」とコメントしながら見守ると、最終ジャッジはPKなし。そして、木村にはシミュレーションとしてイエローカードが提示された（公式記録はC1＝反スポーツ的行為）

このシーンにSNSでは「クールズは足引いてたし木村がややシミュと見られたか」「クールズさん足ひいたよね」「飛んだ後に当たってるようにも見える」「木村も疲れてるから貰いに行ってるな」などとファンが反応。

また「ゴール裏から見てたら足がかかってたと思ったら、完全に飛んでて会場一同納得のイエロー」「昔はオンフィールドレビューまで行ったら確実にPKみたいな風潮あったけど、VARもレベル上がってるな」と、際どいシミュレーションを見逃さずに正しいジャッジを下した審判団を称賛する声も見られた。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）