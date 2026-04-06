推しとのお出かけが楽しくなりそう！【セリア】可愛さ100点♡「優秀アイテム」

【セリア】では、大切なグッズを傷や汚れから守りつつ、可愛らしく持ち運べる小物が充実。今回は、おでかけ時にぬいぐるみやフィギュアを収納できるケースをピックアップしました。お気に入りの推しグッズを入れて、毎日のお出かけを特別な時間へとアップデートしましょう！

ぬいぐるみを入れて連れ出せるクリアポーチ

「推し活ポーチＭ」は、バッグへの取り付けに便利なカニカンが付属した、立体的なクリアポーチです。@ftn_picsレポーターともさんによると、ふちのカラバリは「ブルー、グリーン、パープル、ブラックの4色」あったそうで、グッズの雰囲気に合わせて選べるのが嬉しいポイントです。ぐるりと配されたファスナーにより、中身の出し入れもスムーズにできそう。

バイカラーが目を引く丸型のカプセルポーチ

「丸型 カプセルバイカラー」は、円形のシルエットと二色の切り替えデザインが特徴的な、手のひらサイズのポーチです。透明な面から中に入れたフィギュアなどを覗かせることができます。レポーターともさんはカプセルのカラーにあわせて、黄色の衣装をまとったディズニープリンセスのフィギュアを収納。小ぶりのグッズを保護しながら持ち運ぶのに重宝しそうです。

奥行きが嬉しい！ カプセルトイ柄ケース

「カプセルトイカバー カプセルトイ柄」は、ポップなイラストが描かれたジップタイプのクリアケース。背景と前面のイラストが重なり合うことで、まるで本物のカプセルトイマシンのなかにグッズが入っているような立体感を演出してくれます。レポーターともさんはベイマックスのグッズを収納して、柄を活かした配置を楽しんでいる様子。推しの姿をユニークに引き立てたい人にとって、心強い味方になってくれそうです。

爽やかなフルーツが鮮やかなアイスキャンディー型

「スライダーケース アイスキャンディー アクキー・アクスタ用」は、涼しげなレモンやミントなどの柄が魅力的なケースです。アイスキャンディーのような細長いフォルムが個性を放ちます。レポーターともさんはニックのカードを入れて活用。スライダー式で開閉しやすいため、カードの保護や小物の整理にも役立ちそうです。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里