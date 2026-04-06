ロックバンド「ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ」のボーカル・Ｔａｋａが６日に自身のインスタグラムを更新。イベントでの豪華なオフショットを公開した。

４、５日に東京・ＭＵＦＧ ＳＴＡＤＩＵＭ（国立競技場）でＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ主催のライブイベントが開催され、２日目に音楽ユニット・ＹＯＡＳＯＢＩが登場した。

「国立二日目！ＹＯＡＳＯＢＩまじ素晴らしいライブだった。一緒に出来て刺激をたくさんもらいました！この音楽シーンに現れてくれて本当にありがとう！行けるとこまで行っちゃってください！」とつづると、ステージ上での様子やＹＯＡＳＯＢＩのコンポーザーとして活動するＡｙａｓｅ、同ユニットのボーカル・ｉｋｕｒａ（幾田りら）を交えた集合ショットなど複数枚披露した。

この投稿にファンからは「余韻がヤバいんですけど」「お互いを認めあっている姿はとても美しく最高でした」「初国立ありがとう」「最高！！最高！！最高！！何回でも言うよ」「どちらも圧巻のパフォーマンスでした！！両日参戦できたことは財産であり誇りです」「身震いがするほどカッコよかった」「こんな楽しいの久しぶりでした」「全てが最高すぎて胸がいっぱいです」「忘れられないライブになりました」「最高の仲間と音楽と 最高の場所」などの声が寄せられている。