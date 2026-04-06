「水辺の夜桜が綺麗」鳥取県の“行ってみたい＆好きな桜の名所”10選！ 最多票獲得を獲得した名所は？【2026年調査】
全国各地で桜が満開を迎え、春の陽気に包まれるお出かけ日和が続いています。 今年の見頃を逃さないよう、多くの方が注目している人気の花見スポットをチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年3月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、鳥取で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
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※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、鳥取で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
2位：とっとり花回廊（南部町）／55票日本最大級のフラワーパークとして知られ、広大な敷地に咲き誇る季節の花々と桜の共演が楽しめます。特にチューリップと桜が同時に見頃を迎える光景はカラフルで美しく、フォトスポットとしても人気。天候に左右されず花を鑑賞できる回廊があり、大山を背景にした絶景も鳥取ならではの魅力です。回答者からは「花のテーマパークとして作られており桜もとても綺麗に整えられています」（60代男性／広島県）、「雰囲気が素敵なため行ってみたいと思うからです」（40代男性／東京都）、「桜だけでなくチューリップなどの春の花も一緒に楽しめて、春らしさを沢山感じられそうだから」（30代女性／石川県）といったコメントがありました。
1位：鳥取城跡久松公園（鳥取市）／66票鳥取城の遺構が残る公園で、ソメイヨシノを中心に約200本の桜が石垣を美しく彩ります。県庁所在地に近くアクセスが良いことに加え、「日本さくら名所100選」にも選ばれている県内屈指の名所です。夜には歴史情緒あれる空間で夜桜見物を楽しめる点が多くの支持を集めました。回答者からは「城跡と桜が調和した歴史ある景観を楽しめる点に魅力を感じたためです。山のふもとに広がる桜が美しく、落ち着いた雰囲気の中でゆっくりお花見ができそうだと思いました」（20代男性／福井県）、「歴史的な石垣や堀と桜が調和した、落ち着いた雰囲気を楽しみながら散策したいからです」（40代女性／鹿児島県）、「水辺の夜桜が綺麗だから」（50代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)