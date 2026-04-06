入学式の前後に、新1年生の担任が誰もいない教室でしていること【現役教師に聞いた】
進級・進学の季節、春から新たに小学校へ進学するお子さんがいる保護者の中には、わが子が新しい生活になじめるかどうか不安に思う方も多いのではないでしょうか。
しかし、学校では先生たちが想像以上に細やかな準備をして、入学式の日にやってくる子どもと保護者を待っています。
現役の小学校教師である松下隼司先生に「入学式前後の1年生の担任のお仕事」についてお聞きしました。
【画像で見る】公立小学校の元教員に聞いた！ 「自分で考えて学ぶ子」の親がしている声かけ▼【質問】
入学式前日や当日、1年生の担任の先生は何をしているの？
▼【回答】
子どもたち、そしてその保護者が学校生活にスムーズに入れるような準備をしています。
どういうことか、詳しく解説します。
担任としてまずやるべきことは、教室のあらゆる場所に“絶対に間違えずに”名前を貼ることです。名前を間違えないのは当たり前のことですが、よくある名前ほど思い込みで読んでしまうことも多いため、慎重に何度も確認します。
例えば「藤原さん」という子がいたとして、「フジワラさん」なのか「フジハラさん」なのかという違いは意外な落とし穴ですから、気を付けていますね。
子どもたちは教室に入って、まず机に貼られた自分の名前を見つけて座席に座ります。そこで自分の名前が間違っていることほど悲しいことはないですから、絶対にミスはできません。
ちなみに、小学校では基本的に出席番号でものの場所や座席を整理することが多いのですが、1年生はまだその仕組みに慣れていないので、とにかくいろんなところにしっかりと名前を明記します。
また、一時期キラキラネームという言葉が話題になりましたが、最近はそういった名前はあまり見なくなったように思います。当て字で響き優先というよりも、漢字の意味や親しみやすさが考えられた名前がたくさんあってすてきだなと思うことが多いです。
この出会いの時間の使い方は先生によって異なると思いますが、私の場合は「先生の名前を呼んでみよう」という簡単なやりとりを必ずするようにしています。
理由は、学校内で一番身近な担任の名前を呼び慣れさせることによって、困ったときや不安なときに我慢させることのないようにするためです。
ただでさえ緊張する新しい場所での生活で、身近な大人に助けを求められるかどうかはとても大切です。
例えば「トイレに行きたい」「友達とトラブルになった」など、どんなことでも我慢せず言えるように最初に担任の名前を呼ぶ練習を取り入れています。
「この先生に頼れば大丈夫」ということが分かるだけでも、子どもたちの安心感につながるのです。
また、保育園や幼稚園など女性が多い環境から来る子たちが、男性である私を怖がらないように、という気持ちも込めています。
まずは入学式後、子どもたちが先に教室に入った後に保護者の皆さんに講堂でお話しする時間があるので、今後の基本的な生活の流れなどについて話します。1年生の春は変則的なスケジュールであることが多いのでその説明などですね。
そして教室に入ってからは、子どもたちと話をした後、今度は学級担任として、この1年間どのようなクラスにしていきたいかを保護者に向けてお話しします。
また、入学式当日の全日程が終わった後もすぐには職員室には戻らず、しばらくは教室にいるようにしています。個別で相談したいことがある保護者に対応するためです。
多くはアレルギーについての相談だったり不安なことや分からないことの質問への対応ですね。
子どもたちだけでなく保護者も初めてのことが多いわけですから、この時間が実はとても大切だったりします。
多くは子どもたちがいた幼稚園や保育園からの引き継ぎ資料（指導要録、保育要録など）を基に決定します。2年生以上の進級時同様、人間関係やアレルギーなどを考慮しながら決めています。
また、入学式後の業務として1年生の下校サポートもあります。
校区の航空地図で子どもたちの帰宅ルートを確認し、先生たちが手分けをしてそのルートを一緒に歩いて帰ります。これは、子どもたちの帰宅ルートの把握や安全確認のためです。
入学式前後は、1年生とその保護者が学校生活になじめるよう、こうした業務を行っています。お話を聞いたのは：松下隼司さん
大阪府公立小学校教諭。令和4年度文部科学大臣優秀教職員表彰受賞。令和6年版教科書編集委員。第4回全日本ダンス教育指導者指導技術コンクール文部科学大臣賞、第69回（2020年度）読売教育賞 健康・体力づくり部門優秀賞などの受賞歴を持つ。新刊『がっこうとコロナ』（教育報道出版社）など著書多数。voicyで『しくじり先生の「今日の失敗」』を発信中。
この記事の執筆者：大塚 ようこ
子ども向け雑誌や教育専門誌の編集、ベビー用品メーカーでの広報を経てフリーランス編集・ライターに。子育てや教育のトレンド、夫婦問題、ジェンダーなどを中心に幅広いテーマで取材・執筆を行っている。(文:大塚 ようこ)
しかし、学校では先生たちが想像以上に細やかな準備をして、入学式の日にやってくる子どもと保護者を待っています。
現役の小学校教師である松下隼司先生に「入学式前後の1年生の担任のお仕事」についてお聞きしました。
【画像で見る】公立小学校の元教員に聞いた！ 「自分で考えて学ぶ子」の親がしている声かけ▼【質問】
入学式前日や当日、1年生の担任の先生は何をしているの？
子どもたち、そしてその保護者が学校生活にスムーズに入れるような準備をしています。
どういうことか、詳しく解説します。
「フジワラ」か「フジハラ」か。名前1文字に込める担任の責任小学校に期待と不安をもってやってくる子どもたち。
担任としてまずやるべきことは、教室のあらゆる場所に“絶対に間違えずに”名前を貼ることです。名前を間違えないのは当たり前のことですが、よくある名前ほど思い込みで読んでしまうことも多いため、慎重に何度も確認します。
例えば「藤原さん」という子がいたとして、「フジワラさん」なのか「フジハラさん」なのかという違いは意外な落とし穴ですから、気を付けていますね。
子どもたちは教室に入って、まず机に貼られた自分の名前を見つけて座席に座ります。そこで自分の名前が間違っていることほど悲しいことはないですから、絶対にミスはできません。
ちなみに、小学校では基本的に出席番号でものの場所や座席を整理することが多いのですが、1年生はまだその仕組みに慣れていないので、とにかくいろんなところにしっかりと名前を明記します。
また、一時期キラキラネームという言葉が話題になりましたが、最近はそういった名前はあまり見なくなったように思います。当て字で響き優先というよりも、漢字の意味や親しみやすさが考えられた名前がたくさんあってすてきだなと思うことが多いです。
トイレもトラブルも「言える関係」を作る第一歩入学式が終わって教室に入ると、ここで初めて子どもたちとクラス担任として出会うことになります。
この出会いの時間の使い方は先生によって異なると思いますが、私の場合は「先生の名前を呼んでみよう」という簡単なやりとりを必ずするようにしています。
理由は、学校内で一番身近な担任の名前を呼び慣れさせることによって、困ったときや不安なときに我慢させることのないようにするためです。
ただでさえ緊張する新しい場所での生活で、身近な大人に助けを求められるかどうかはとても大切です。
例えば「トイレに行きたい」「友達とトラブルになった」など、どんなことでも我慢せず言えるように最初に担任の名前を呼ぶ練習を取り入れています。
「この先生に頼れば大丈夫」ということが分かるだけでも、子どもたちの安心感につながるのです。
また、保育園や幼稚園など女性が多い環境から来る子たちが、男性である私を怖がらないように、という気持ちも込めています。
保護者との関係づくりも、入学式当日から始まる入学式当日、保護者の方との関係づくりもこの日から始まります。
まずは入学式後、子どもたちが先に教室に入った後に保護者の皆さんに講堂でお話しする時間があるので、今後の基本的な生活の流れなどについて話します。1年生の春は変則的なスケジュールであることが多いのでその説明などですね。
そして教室に入ってからは、子どもたちと話をした後、今度は学級担任として、この1年間どのようなクラスにしていきたいかを保護者に向けてお話しします。
また、入学式当日の全日程が終わった後もすぐには職員室には戻らず、しばらくは教室にいるようにしています。個別で相談したいことがある保護者に対応するためです。
多くはアレルギーについての相談だったり不安なことや分からないことの質問への対応ですね。
子どもたちだけでなく保護者も初めてのことが多いわけですから、この時間が実はとても大切だったりします。
1年生が「明日も来たい」と思えるまでの裏方仕事もう少し時間をさかのぼると、クラス分けの作業も1年生担任の先生たちの仕事です。
多くは子どもたちがいた幼稚園や保育園からの引き継ぎ資料（指導要録、保育要録など）を基に決定します。2年生以上の進級時同様、人間関係やアレルギーなどを考慮しながら決めています。
また、入学式後の業務として1年生の下校サポートもあります。
校区の航空地図で子どもたちの帰宅ルートを確認し、先生たちが手分けをしてそのルートを一緒に歩いて帰ります。これは、子どもたちの帰宅ルートの把握や安全確認のためです。
入学式前後は、1年生とその保護者が学校生活になじめるよう、こうした業務を行っています。お話を聞いたのは：松下隼司さん
大阪府公立小学校教諭。令和4年度文部科学大臣優秀教職員表彰受賞。令和6年版教科書編集委員。第4回全日本ダンス教育指導者指導技術コンクール文部科学大臣賞、第69回（2020年度）読売教育賞 健康・体力づくり部門優秀賞などの受賞歴を持つ。新刊『がっこうとコロナ』（教育報道出版社）など著書多数。voicyで『しくじり先生の「今日の失敗」』を発信中。
この記事の執筆者：大塚 ようこ
子ども向け雑誌や教育専門誌の編集、ベビー用品メーカーでの広報を経てフリーランス編集・ライターに。子育てや教育のトレンド、夫婦問題、ジェンダーなどを中心に幅広いテーマで取材・執筆を行っている。(文:大塚 ようこ)