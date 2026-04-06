「兄妹ですやん」高橋成美、男性芸人とのツーショットに「めちゃくちゃ顔が似てますね」の声！
元フィギュアスケート選手でタレントの高橋成美さんは4月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。男性芸人とのツーショットを公開し「めちゃくちゃ顔が似てますね」「兄妹ですやん」といった声が寄せられています。
【写真】「めちゃくちゃ顔が似てますね」「兄妹ですやん」
ファンからは「めちゃくちゃ顔が似てますね」「ここまで似てるとは」「兄妹ですやん」「生き別れの再会」「DNA同じで草」「入れ替えても違和感なし」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「めちゃくちゃ顔が似てますね」「兄妹ですやん」
「ここまで似てるとは」高橋さんは「ハナコの秋山さんと」とつづり、1枚の写真を投稿。お笑いコンビ・ハナコの秋山寛貴さんとのツーショットです。笑顔で和やかに撮影している2人ですが、X上では意外な点が注目を集めています。
エルフ荒川さんとのツーショットも同日には、お笑いコンビ・エルフの荒川さんも高橋さんとのツーショットを投稿。荒川さんは「ﾛﾝﾊｰで出会って色んな現場で会えて嬉しいです つぶらな目でいつも見つめてくださるその瞳の奥の魂をいつも感じさせて頂いてます！！！」と、高橋さんへのメッセージもつづっています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)