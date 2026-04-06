Image: CSIRO

F1のピットストップくらいの速さでEVを充電できる時代が来たらすごい。

物理学者のPaul Davies氏によると、実証済みの｢量子｣デバイスは、量子力学の不思議な法則を利用して、実用性を兼ね備えためざましい効果をもたらすそうです。

そして、その量子革命における最新の成果が、世界初となる量子バッテリーです。まだ現時点ではプロトタイプ（試作品）ではあるものの、大きな可能性を秘めているそうですよ。期待感デカい。

量子バッテリーという夢

コンセプトとしての量子バッテリーが初めて提唱されたのは2013年のこと。小規模の量子力学システムが一時的にエネルギーを蓄え、転送できるというアイデアでした。とはいえ、それはあくまで理論上のもの。

転機が訪れたのは2018年。オーストラリアの研究チームが、実際に動く量子バッテリーの制作に乗り出す決意を固めます。

それから8年。研究チームは、拡張性のある量子バッテリーの適切な設計図を見つけたと確信しており、その成果を学術誌Light: Science & Applicationsに発表しました。

研究論文の筆頭著者であり、オーストラリアの国立科学機関CSIRO（オーストラリア連邦科学産業研究機構）の研究者でもあるJames Quach氏は、声明のなかで次のように述べています。

私の究極の目標は、ガソリン車への給油よりもはるかに速い電気自動車の充電や、長距離にわたってデバイスをワイヤレスで充電できる未来を実現することです。この研究は、前例がないほど効率的かつ迅速なエネルギー貯蔵を実現する量子バッテリーの大きな可能性を実証するものです。

根本的に異なる充電システム

通常のバッテリーは、サイズが大きくなるほど充電に必要な時間も長くなりますが、量子バッテリーはその逆で、大きくなるほど充電時間が短くなるのだとか。

Quach氏は、この｢根本的に異なる｣挙動は、量子物理学における集合効果（多数の粒子が協調・干渉し合う性質）の産物であるとThe Conversationに寄稿したコラムで説明しています。

適切な条件がそろえば、量子バッテリーの蓄電ユニットは個別に動作するのではなく、集合的に振る舞います。各ユニットが、まるで周囲に他のユニットが存在するのをなんらかの形で感知し、その存在によって充電速度が増すかのようです。おもしろいと思いませんか？

コンセプトの実現

新しいプロトタイプは、複数の層からなる金属製の｢サンドイッチ｣のような構造をしていて、各層が光の捕捉や、電池のエネルギー勾配の設定など、異なる機能を担っています。

Quach氏のチームが2022年に実証した古いバージョンのバッテリーでは、理論的な予測通り、より大きな量子バッテリーほど充電時間が短くなることが確認されました。

最新の概念実証では、量子サンドイッチからエネルギーを取り出して電流に変換する層を追加したといいます。このバッテリーは、レーザーによるワイヤレス充電に対応しており、従来のバッテリーほど化学資源に依存しないとのこと。

また、研究チームは物質が光を吸収・放出するかを調べる分光法を用いて、サンドイッチ構造がバッテリーとして機能していることを確認しました。声明のなかで、このシステムが｢充電にかかった時間の6ケタ分も長く｣エネルギーを蓄えることが判明したそうです。

でも、実用化はまだまだ先っぽい

ただ、ここで注目しておきたいのは、現在のプロトタイプは、容量がまだ数十億電子ボルト（電子ボルトは、粒子レベルでのエネルギーの単位）程度だということ。

この単位は、単一の陽子の質量を表すのとほぼ同じ。つまり、極めてめちゃくちゃウルトラ小さい規模の話になります。この量子バッテリーの充電持続時間は数ナノ秒（ナノは10億分の1）が精いっぱいなので、リアルな世界に置き換えて考えると、お世辞にも長いとは言えません。

Quach氏もそのあたりの課題についてはよく認識していて、次のステップはプロトタイプのスケールアップと、充電持続時間の延長だとコラムで述べています。

同氏はさらに、量子バッテリーはスマートフォンのようなデバイスよりも、量子コンピュータのような量子デバイスの電源としての方が適している可能性があると指摘しています。

充電持続時間がまだ数ナノ秒レベルだからといって、研究成果の価値が落ちるわけではありません。むしろお見事です。

今回の研究に関与していないクイーンズランド大学の量子物理学者であるAndrew White氏は、『The Guardian』の取材に対し、Quach氏率いる研究チームの概念実証について、｢量子バッテリーが単なるアイデアではなく、実際に動作するプロトタイプであることを示す素晴らしい成果です｣とコメントしています。

Quach氏は、今後の方向性について、コラムで次のように話しています。

私たちは、量子バッテリーの卓越した充電速度と、従来のバッテリーの長い蓄電時間を組み合わせたハイブリッド設計の実現を目指しています。今回の進歩は、先人の量子科学者たちが1世紀にわたって積み重ねてきた理論研究のたまものです。進歩には時間がかかりますが、量子バッテリーの実現は間違いなく目の前に迫っています。

まだまだ道のりは遠そうな感じですけど、再エネと量子バッテリーの組み合わせで、分散型の電力網が広がる未来を想像するだけでワクワクします。

Source: Nature, Csiro, The Conversation, ScienceAdvances, Matt Strassler, The Guardian