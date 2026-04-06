２児の母のタレント・橋本マナミが、家族での高尾山登山の様子を公開した。

橋本は５日、自身のインスタグラムを更新。「家族で高尾山登山に行ってきました 息子が『高尾山の山頂でラーメンが食べられるみたい！行ってみたい！』との提案から調べ始めた高尾山！」と記し、５歳長男と１歳長女を連れて高尾山を訪れたショットをアップ。

「子連れで行くにはちゃんと登れるかなと不安があったのですが、途中までロープウェイとリフトがあり、それを降りたところから山頂までは子供の足で大体１時間弱くらい 山の澄んだ空気がとても心地よく、息子は最後の方つらそうでしたがなんとか無事高尾山山頂まで辿り着けました お目当てのラーメンもしっかり食べれられて大満足の高尾山でした」と記述。

「登る途中に所々団子が売ってて味が違うので家族で一本買ってみんなで分け合いながら（取り合いでしたが）食べました。どれも美味しかった」とほほえましいエピソードも明かし、「今回娘はずっと抱っこ紐でしたが、次は一緒に歩いて登りたいな」とつづった。

この投稿には「良いね！素晴らしい！」「一緒に行きたい」「ママしてるね」「本当にお綺麗で、素敵ですね」「可愛いファミリー」などの声が寄せられている。

橋本は２０１９年１１月に１歳年下の勤務医と結婚し、２０年７月に長男、２４年７月に長女の出産を報告した。