秋田朝日放送

春になり市街地でもクマが目撃されています。去年の大量出没を受けて行政で様々な対策がとられる中、専門家はクマの行動を正しく知って１人ひとりが対策をすることが大切だと話します。

警察や県の情報マップシステム「クマダス」によりますと、４日午前９時半ごろ秋田大学の正門の近くの路上でクマ１頭が目撃されました。体長１メートルほどで、北の方向に立ち去ったということです。

クマダスによると、３月の県内での目撃件数は２９件で、４月は5日までに１５件の目撃情報が寄せられています。クマの出没傾向が例年と大きく変わったわけではないものの、市街地近くにいるという意識を持つ必要があるといいます。

【県立大学生物資源科学部 星崎和彦教授】

「市街地近くでの山菜採りはクマの心配はしなくていいエリアだったが、今はそういうわけにはいかない。山菜採りには１人で行ず装備をちゃんとするなど、今までとは違う警戒をした方がいい」

県や市町村では、去年の大量出没を受けて様々な対策を行っています。秋田市では狩猟期間の冬の間、猟友会が過去最多の５４頭のクマを捕獲しました。また、公務員ハンターを４人体制としたほか、クマが市街地にやってくる前にわなで捕獲する管理強化ゾーンを設ける考えです。

しかし、すぐに効果が出るわけではありません。星崎教授はやみくもにクマを怖がるのではなく、１人ひとりがクマの行動を知って正しく対策をしてほしいと話します。

【星崎教授】

「クマが出そうな場所は、クマダスを参考にすると木立がある、藪が多い、空き家があるなど想定できることはある」

星崎教授はクマダスに登録をすると自宅や職場近くの目撃情報をメールで受けとることができるので、活用してほしいと話しています。