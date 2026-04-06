ガールズバンド「LoVendoЯ」（ラベンダー）の元ボーカルで、タレントの岡田万里奈（32）が6日、自身のインスタグラムを更新。俳優の外山将平（30）との離婚を発表した。

岡田さんは息子を抱く写真とともに、文書を公開。「いつも応援してくださっている皆さまへ」と題し、「私事ではありますが、このたび離婚いたしましたことをご報告させていただきます」と離婚したことを報告した。

「たくさん話し合いを重ねた結果、それぞれの人生を前向きに歩んでいくという形になりました。家族として過ごした時間や経験は、

かけがえのない時間です」とつづり、「これまで私たち家族を温かく応援してくださった皆さまには、心より感謝しております。本当にありがとうございました」と感謝の思いを記した。

「環境は少し変わりますが、これからも息子と一緒に、穏やかで笑顔のある日々を重ねていきたいと思っています」と決意を示し、「釣りや日々の暮らしなど、好きなことを変わらず発信していきますので、今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。

岡田は12年に元「モーニング娘。」の田中れいなが募集したバンドメンバーのオーディションに合格し、「LoVendoЯ」のツインボーカルとして活動をスタートさせた。19年にバンドを卒業し、釣りの仕事に専念。私生活では24年5月に釣り仲間の外山との結婚と第1子妊娠を発表。同年9月に第1子男児を出産した。