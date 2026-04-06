亀梨和也、窪塚洋介も絶賛のアクション「早回ししたみたい」 溝端淳平はうますぎてヒヤヒヤ
窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務めるDMM TV オリジナルドラマ『外道の歌 SEASON2』（4月9日配信スタート）完成披露試写会が6日、都内で行われ、窪塚が亀梨と溝端淳平のアクションを絶賛した。
【写真】ヤバすぎる…！客席後方から登場した窪塚洋介＆亀梨和也
シーズン1からシーズン2にアクションがつながっているが、実は撮り溜めではなく1年越しに撮影しているという話題から、「すごいアクションしてたじゃないですか」と切り出した窪塚。「溝端（淳平）くんもアクションできて、かめちゃんもできるんで、撮影現場で早回ししたみたいに見えるぐらいの手の速さだったんで、『すごいね〜！』って見に来た一般の人みたいな。本当にすごい！ってなっちゃってました」と現場で感心したと振り返り、亀梨もその言葉にうれしそうな笑顔を見せた。
アクションの相手を務めた溝端は「リアクションも難しいと思うんですけど、亀梨さんリアクションがうますぎて、現場で本当に当てているんじゃないかってヒヤヒヤするくらい」と告白。「僕は絶対当ててないんですけど、みんなが溝端が当ててるんじゃないかってなるくらい」と続けると、窪塚が「あれ？でも一発当ててやるとかって言ってなかったっけ？」、亀梨も「そのときはアドレナリンで気づかなかったんですけど、お風呂入ろうとして脱いだらハートマークのあざが…」と冗談で溝端をイジる流れになり、溝端が「ないない！やめてください！信じちゃうから！」とツッコむ一幕も。
溝端とのアクションについて、「お互いに突っ込むところは突っ込んでいこうという信頼関係の中でやらせてもらったりとかもしていた」とし、2、3日かかったと明かした亀梨。「1年間空いてたんで不安もあったんですけど、一気にシーズン1で登ったラインからスタートできた感じがあってすごく不思議な感じでした」と振り返った。
同ドラマは、SNS関連動画総再生数4,500万回越えのドラマ「外道の歌」シリーズ第2弾。表向きは小さな古書店を営む2人の男、鴨ノ目武ことカモ（窪塚）と島田虎信ことトラ（亀梨）だが、その正体は被害者に代わって残酷な報復を与える“復讐屋”。被害者に代わり、無法者たちに制裁を加えるクライムサスペンスドラマとなっている。
イベントにはほかに、南沙良、森崎ウィン、馬場ふみか、溝端淳平、あの、白石晃士監督が登壇。MCは荘口彰久が務めた。
【写真】ヤバすぎる…！客席後方から登場した窪塚洋介＆亀梨和也
シーズン1からシーズン2にアクションがつながっているが、実は撮り溜めではなく1年越しに撮影しているという話題から、「すごいアクションしてたじゃないですか」と切り出した窪塚。「溝端（淳平）くんもアクションできて、かめちゃんもできるんで、撮影現場で早回ししたみたいに見えるぐらいの手の速さだったんで、『すごいね〜！』って見に来た一般の人みたいな。本当にすごい！ってなっちゃってました」と現場で感心したと振り返り、亀梨もその言葉にうれしそうな笑顔を見せた。
溝端とのアクションについて、「お互いに突っ込むところは突っ込んでいこうという信頼関係の中でやらせてもらったりとかもしていた」とし、2、3日かかったと明かした亀梨。「1年間空いてたんで不安もあったんですけど、一気にシーズン1で登ったラインからスタートできた感じがあってすごく不思議な感じでした」と振り返った。
同ドラマは、SNS関連動画総再生数4,500万回越えのドラマ「外道の歌」シリーズ第2弾。表向きは小さな古書店を営む2人の男、鴨ノ目武ことカモ（窪塚）と島田虎信ことトラ（亀梨）だが、その正体は被害者に代わって残酷な報復を与える“復讐屋”。被害者に代わり、無法者たちに制裁を加えるクライムサスペンスドラマとなっている。
イベントにはほかに、南沙良、森崎ウィン、馬場ふみか、溝端淳平、あの、白石晃士監督が登壇。MCは荘口彰久が務めた。