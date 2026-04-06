【明治安田J1百年構想リーグ】サンフレッチェ広島 0−1 アビスパ福岡（4月5日／エディオンピースウイング広島）

【映像】華麗ターン→極上キラーパス（実際の様子）

サンフレッチェ広島のファンタジスタが華麗なプレーでファンを魅了した。

4月5日の明治安田J1百年構想リーグ第9節で、広島はアビスパ福岡と対戦。0−1で黒星となり4連敗となったが、今季初先発で5試合ぶりに出場した19歳MFが圧巻のテクニックを披露した。

22分、相手陣内に入ったところでMF中島洋太朗がDF塩谷司からパスを受ける。左足でトラップして前を向いたが、斜め後ろから寄せてきたFW碓井聖生にボールを突かれ、碓井とMF見木友哉に挟まれる形でボールロストしそうになる。

しかし、中島は腕で碓井をブロックしながら素早くボールに近づき、左足を支点にした右方向のターンで相手2人の間を華麗に突破。そして、少し前に持ち運ぶと、福岡DFラインの間を切り裂くスルーパスを出した。

パスに反応したFW木下康介はGKをかわして冷静に流し込むも、副審のオフサイドフラッグが上がる。VARでも確認されたが、判定は覆ることはなかった。

「スーパーですね」の声も

惜しくもノーゴールとなったものの、解説・山岸智氏は「（ボールロストの可能性があった）危ないシーンでもあったと思いますけど、やはり何かしらやりますね。最後のラストパスだったり、一瞬のアイディアを彼は見せてくれます」と中島を絶賛。さらに、実況・江本一真氏の「中島のファンタジー溢れるスルーパスでした。誰もが出せるパスでは無いですよね」というコメントにも、「そうですよね。タイミングやパスの柔らかさは見ていて惚れ惚れしますよね」と呼応した。

この一部始終はSNS上でも話題に。ファンからは「また危ないロストかと思ったら…そのプレーは凄すぎだろ」「中島ほんと上手いわ」「紙一重のプレーが魅力よな」「中島バグすぎんか」「早くブンデスあたり行った方が良いとか言いたくなる上手さ」「スーパーですね」「中島洋太朗がファンタジスタすぎる」「洋太朗ターンたまらんな」「危うさあるけどあのターンとパスは魅力的」「何このターンの速さ…」など称賛と驚愕のコメントが目立った。

中島は元Jリーガーの中島浩司を父に持つ2世選手で、17歳で広島とプロ契約。世代別代表の常連で、日本代表入りも期待されている天才肌のテクニシャンだ。怪我の影響で昨年10月以来のスタメンということもあり、ややミスも目立ったものの、この場面のようにキラリと光るシーンもあった。コンディションと試合勘さえ上がってくれば、大いに期待できそうだ。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

