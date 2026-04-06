精密機械加工会社「大川原化工機」（横浜市）の冤罪（えんざい）事件で、逮捕・起訴されて保釈が認められないまま亡くなった同社元顧問の相嶋静夫さんの遺族が６日、逮捕・勾留を決定し、保釈を認めなかった裁判官の判断は違法だったとして、国に約１億６８００万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。

相嶋さんは２０２０年３月に外為法違反容疑で同社社長らとともに逮捕・起訴され、勾留中にがんが見つかった。保釈請求は「証拠隠滅の恐れ」を理由に認められず、２１年２月に７２歳で病死した。その後、社長らの起訴は取り消された。

遺族側は訴状で、無実の相嶋さんが長期の身体拘束を受け、適切な治療も受けずに亡くなった要因は、拘束を継続した裁判官の判断にあったと主張。計３７人の裁判官が判断に関わっており、「組織的な問題を示している」としている。

提訴後に記者会見した相嶋さんの長男（５２）は「父の人権を蹂躙（じゅうりん）した裁判官は、一つ一つの判断を説明する責任がある」と述べた。

事件を巡り、警視庁と検察が捜査を検証した報告書を公表したが、裁判所は個別の検証は行っていない。東京地裁の後藤健所長は「具体的な事件についてのコメントは差し控える」としている。