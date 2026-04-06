Cocomi、黒ドレス姿で『呪術廻戦』など人気アニメブース堪能！ 香港イベントのアンバサダー務める
モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは4月5日、自身のInstagramを更新。香港で開催されたアジア最大級のポップカルチャーイベント「CON-CON HONG KONG 2026」のアンバサダーを務めたことを報告し、現地での様子を公開しました。
【写真】Cocomiの黒ドレス香港ショット
1枚目は人気作品『呪術廻戦』のキャラクターとのパネルとのスリーショット、2〜4枚目などは『ハイキュー!!』のコートを再現したブースでポーズを取る姿です。また7枚目などでは、ホテルのロビーと思われる場所での全身ショットを披露しました。黒いドレス姿でアニメの世界観に溶け込むCocomiさんの姿が印象的です。
(文:多町野 望)
【写真】Cocomiの黒ドレス香港ショット
黒ドレス姿でアニメブースを満喫Cocomiさんは「香港滞在、最高でした!!アンバサダーを務めさせて頂きました。本当に素敵な機会をありがとうございました!!（ドレスのまま巡ってました笑笑）」とつづり、16枚の写真を投稿。ブラックドレスを身にまとったCocomiさんが、さまざまなアニメブースを巡る様子が収められています。
「池を紹介してるだけの動画」3月26日には「池を紹介してるだけの動画ですね笑」と、美脚が際立つ姿で歩く様子を公開していたCocomiさん。自然体な笑顔が魅力的です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)