これから見頃を迎える「県内の花見スポット」ツツジや二段咲きの“オオムラザクラ”の様子は？《長崎》
国指定重要文化財の「諫早眼鏡橋」がある諫早公園。
この日は、春の陽気に包まれサクラが咲き誇っていました。
そのサクラと入れ替わるように楽しめるのが、例年は4月中旬～下旬に見ごろを迎えるツツジです。
（寺田美穂アナウンサー）
「ツツジの名所、諫早公園。
少しずつ咲き始めていて見ごろが楽しみです」
公園内に植えられているツツジは、約3000本。
満開を迎えるとピンクや赤、白など、色鮮やかに公園一帯を彩ります。
今週末の11日と12日には「諫早つつじまつり」が開催。
ステージイベントやグルメが盛りだくさんです。
満開が待ち遠しい場所は、ほかにも…。
（寺田美穂アナウンサー）
「大村公園にやってきました。まだつぼみが目立ちますが。間もなく見ごろを迎えそうです」
“日本さくらの会” が定める、さくら名所100選としても知られる「大村公園」。
公園内には、約2000本のサクラの木が植えられています。
種類も20以上と豊富で、それぞれ満開となる時期が違うので長い期間 “花見” を楽しめます。
まもなく見ごろを迎える「オオムラザクラ」は、ほかの種類のサクラと比べて花びらの数が多く、すべての花が「二段咲き」となる珍しい特徴があります。
見ごろは、毎年4月中旬だそうです。
美しいサクラを眺めながら、和菓子を楽しむのもおすすめです。
大村公園内で古くから愛される茶屋「梅ヶ枝荘」。
こしあんを包み、釜で焼き上げたアツアツのお餅「梅ヶ枝焼」が人気です。
春の花を眺めながら、穏やかな時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。