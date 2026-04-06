国指定重要文化財の「諫早眼鏡橋」がある諫早公園。

この日は、春の陽気に包まれサクラが咲き誇っていました。

そのサクラと入れ替わるように楽しめるのが、例年は4月中旬～下旬に見ごろを迎えるツツジです。

（寺田美穂アナウンサー）

「ツツジの名所、諫早公園。

少しずつ咲き始めていて見ごろが楽しみです」

公園内に植えられているツツジは、約3000本。

満開を迎えるとピンクや赤、白など、色鮮やかに公園一帯を彩ります。

今週末の11日と12日には「諫早つつじまつり」が開催。

ステージイベントやグルメが盛りだくさんです。

満開が待ち遠しい場所は、ほかにも…。

（寺田美穂アナウンサー）

「大村公園にやってきました。まだつぼみが目立ちますが。間もなく見ごろを迎えそうです」

“日本さくらの会” が定める、さくら名所100選としても知られる「大村公園」。

公園内には、約2000本のサクラの木が植えられています。

種類も20以上と豊富で、それぞれ満開となる時期が違うので長い期間 “花見” を楽しめます。

まもなく見ごろを迎える「オオムラザクラ」は、ほかの種類のサクラと比べて花びらの数が多く、すべての花が「二段咲き」となる珍しい特徴があります。

見ごろは、毎年4月中旬だそうです。

美しいサクラを眺めながら、和菓子を楽しむのもおすすめです。

大村公園内で古くから愛される茶屋「梅ヶ枝荘」。

こしあんを包み、釜で焼き上げたアツアツのお餅「梅ヶ枝焼」が人気です。

春の花を眺めながら、穏やかな時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。