4つの数字を組み合わせて「22」を導き出しましょう！一見すると数字の並びに迷うかもしれませんが、最初の計算で数字を小さくするのがコツ。1分以内の正解を目指して、パズルを解くようなワクワク感を楽しみましょう。

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数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！

パッと答えがひらめいた時の喜びは、脳にとって心地よい刺激になります。

問題：□に入る記号は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

27 □ 9 □ 5 □ 7 = 22

ヒント：まずは左端の「27 □ 9」に注目。九九の「9の段」を思い浮かべて、割り切れる記号を入れてみると……？

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正解：÷、×、＋

正解は「÷（わる）、×（かける）、＋（たす）」でした。

▼解説
左から順番に計算して、答えの「22」を導き出すステップを確認しましょう。

27 ÷ 9 = 3
3 × 5 = 15
15 + 7 = 22

こうしたパズル感覚の計算は、論理的な思考をスムーズにする良い刺激になります。ひらめいた瞬間のワクワク感を、ぜひ毎日のリフレッシュに取り入れてみてくださいね！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)