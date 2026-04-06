【計算クイズ】解けると楽しい！ 空欄に当てはまる記号は？ 九九の「9の段」がヒント
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
パッと答えがひらめいた時の喜びは、脳にとって心地よい刺激になります。
27 □ 9 □ 5 □ 7 = 22
ヒント：まずは左端の「27 □ 9」に注目。九九の「9の段」を思い浮かべて、割り切れる記号を入れてみると……？
答えを見る
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▼解説
左から順番に計算して、答えの「22」を導き出すステップを確認しましょう。
27 ÷ 9 = 3
3 × 5 = 15
15 + 7 = 22
こうしたパズル感覚の計算は、論理的な思考をスムーズにする良い刺激になります。ひらめいた瞬間のワクワク感を、ぜひ毎日のリフレッシュに取り入れてみてくださいね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
パッと答えがひらめいた時の喜びは、脳にとって心地よい刺激になります。
問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
27 □ 9 □ 5 □ 7 = 22
ヒント：まずは左端の「27 □ 9」に注目。九九の「9の段」を思い浮かべて、割り切れる記号を入れてみると……？
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正解：÷、×、＋正解は「÷（わる）、×（かける）、＋（たす）」でした。
左から順番に計算して、答えの「22」を導き出すステップを確認しましょう。
27 ÷ 9 = 3
3 × 5 = 15
15 + 7 = 22
こうしたパズル感覚の計算は、論理的な思考をスムーズにする良い刺激になります。ひらめいた瞬間のワクワク感を、ぜひ毎日のリフレッシュに取り入れてみてくださいね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)